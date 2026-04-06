Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn qua Zalo, Telegram

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1973, thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ) nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng khống của một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào.

Từ đó, đối tượng này trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH máy công trình Trường An, sử dụng các mối quan hệ xã hội, thông qua các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để liên hệ mua hóa đơn khống từ các đối tượng trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn (Ảnh: Hằng Hải).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội Mua bán trái phép hóa đơn; đồng thời khởi tố 6 đối tượng liên quan tại các địa phương khác.

Công an xác định số lượng hóa đơn giá trị gia tăng các đối tượng đã mua bán trái phép có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.