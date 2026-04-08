Giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt sau khi giảm mạnh

Trước đó, kim loại quý này đã trải qua một phiên biến động mạnh, có lúc vượt 4.700 USD/ounce nhưng đã nhanh chóng đảo chiều, giảm hơn 70 USD xuống dưới 4.630 USD/ounce chỉ trong vài giờ.

Lý giải diễn biến như “tàu lượn” của giá vàng, các chuyên gia nhận định thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với mức độ biến động cao. Thị trường vàng hiện chịu tác động mạnh từ cả yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Theo Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, trọng tâm của thị trường vẫn sẽ là xung đột tại Trung Đông và diễn biến lãi suất. Nếu xung đột kéo dài, giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt, qua đó càng làm gia tăng áp lực lạm phát.

Điều này khiến các ngân hàng Trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có ít dư địa hơn để nới lỏng chính sách. Thậm chí, vị chuyên gia nhận định tình hình trên có khả năng làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang và điều này không có lợi cho vàng.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước rủi ro địa chính trị và lạm phát, nhưng do không mang lại lợi suất, kim loại quý này thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất ở mức cao.

Các yếu tố khác mà nhà đầu tư đang theo dõi bao gồm biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed dự kiến công bố vào thứ 4, dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ 5 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ 6.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Công cụ FedWatch của CME cho thấy ngân hàng Trung ương Mỹ đã giữ nguyên lãi suất trong tháng trước và hiện phần lớn nhà giao dịch cho rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Michael Moor, nhà sáng lập đơn vị chuyên về dữ liệu tài chính Moor Analytics, cho rằng giá vàng có khả năng tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn nếu các ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ. Trong khi đó, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy với biên độ dao động lớn.

Các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư nên tạm thời đứng ngoài thị trường trong bối cảnh biến động giá lớn. Giá vàng được cho là có thể dao động trong biên độ rộng, từ 4.100 USD đến 4.850 USD mỗi ounce trong thời gian tới.

Ở góc độ kỹ thuật, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp của Kitco, nhận định giá vàng đang trong trạng thái trung lập, với vùng kháng cự quan trọng tại 4.700-4.750 USD/ounce, trong khi hỗ trợ gần nhất ở quanh 4.600 USD/ounce và sâu hơn là 4.580 USD/ounce; nếu thủng mốc 4.300 USD/ounce, xu hướng giảm sẽ được củng cố rõ rệt.

Trong khi đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng.