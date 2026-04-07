Giá vàng đang chững lại quanh vùng 4.600-4.700 USD/ounce sau quý I đầy biến động, nhưng cuộc chơi thực sự có thể chỉ mới bắt đầu.

Với 25.000 USD trong tay, nhà đầu tư đứng trước một “ngã ba định mệnh”: chốt lời an toàn, kiên nhẫn nắm giữ hay chấp nhận rủi ro để săn cú bứt phá lên 6.000 USD/ounce?

Vàng chững lại sau quý I nhưng vẫn ẩn chứa kịch bản tăng sốc hoặc giảm sâu bất ngờ (Ảnh: Getty).

Khoản đầu tư 25.000 USD và những kịch bản trên bàn cân

Không thể phủ nhận giá vàng đã mang đến một "chuyến tàu lượn siêu tốc" cho giới đầu tư trong suốt thời gian qua. Theo CBS News, sự thăng hoa của kim loại quý được dẫn dắt bởi lạm phát, chính sách tiền tệ và nhu cầu trú ẩn an toàn. Nếu bạn quyết định giải ngân 25.000 USD vào vàng ngay hôm nay với mức giá 4.690 USD/ounce, bạn sẽ nắm giữ khoảng 5,3 ounce vàng.

Kịch bản lạc quan nhất đang được nhiều chuyên gia hướng tới là đà tăng vẫn chưa kết thúc. Chuyên gia Brett Elliott từ American Precious Metals Exchange nhận định vàng hoàn toàn có thể tiến gần, thậm chí vượt mốc 6.000 USD/ounce. Nếu kịch bản này xảy ra vào cuối năm 2026, khoản đầu tư 25.000 USD ban đầu sẽ vươn lên mức 31.800 USD, mang lại mức lợi nhuận xấp xỉ 7.000 USD.

Ngay cả khi thị trường không bứt phá quá mạnh mẽ, một nhịp tăng trưởng vừa phải vẫn nằm trong tầm tay. Theo Thomas Winmill từ Midas Funds, lịch sử 10 năm qua cho thấy vàng thường tăng trung bình 15% mỗi năm.

Với nguồn cung tiền toàn cầu tăng khoảng 10% trong năm ngoái, ông kỳ vọng vàng sẽ duy trì mức sinh lời ổn định 10%. Khi đó, giá vàng sẽ chạm mốc 5.456 USD/ounce, đưa số vốn 25.000 USD lên ngưỡng 29.000 USD.

Tuy nhiên, quy luật thị trường luôn có hai mặt và rủi ro điều chỉnh là điều không thể bỏ qua. Chuyên gia Chris Berkel từ AXIS Financial đưa ra góc nhìn thận trọng khi cho rằng con lắc giá vàng đã nghiêng quá xa về một phía. Ông lưu ý nhà đầu tư không nên chỉ nhìn thị trường qua lăng kính màu hồng, bởi một cú sụt giảm sâu hoàn toàn có thể xảy ra, làm hao hụt đáng kể giá trị khoản đầu tư.

Đồng quan điểm, chuyên gia Jim Wiederhold từ Bloomberg Indices phân tích rằng chu kỳ tăng giá của vàng thường kéo dài từ 2-2,5 năm. Tính từ cuối năm 2023 đến nay, thị trường đã vượt qua mốc thời gian này. Do đó, năm 2026 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn giá vàng đi ngang, tích lũy trong biên độ hẹp, giúp nhà đầu tư bảo toàn tài sản thay vì tìm kiếm lợi nhuận đột biến.

Giá vàng đang có những biến động, có thể ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư của bạn (Ảnh: Metals Edge).

Vì sao phố Wall vẫn đặt cược vào mốc 5.400 USD?

Bức tranh thị trường quý I/2026 mang lại nhiều cảm xúc trái ngược. Theo Investopedia, dù giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 7% từ đầu năm, kim loại quý này đang đối mặt với nguy cơ khép lại một tháng giao dịch kém sắc nhất kể từ năm 2008. Dòng tiền có dấu hiệu chững lại, thể hiện qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust liên tục ghi nhận dòng vốn rút ra trong những tuần gần đây.

Nhiều nhà đầu tư cảm thấy hụt hẫng khi vàng chưa phát huy trọn vẹn vai trò hầm trú ẩn giữa lúc căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng việc vội vã rời bỏ thị trường lúc này có thể là một quyết định sai thời điểm. Các chiến lược gia của UBS khẳng định vàng không hề mất đi vị thế, mà chỉ đơn giản là tài sản này thường tỏa sáng ở giai đoạn sau của các biến động, khi triển vọng kinh tế thực sự hạ nhiệt và lãi suất bắt đầu giảm.

Giữ vững niềm tin vào kim loại quý, các chuyên gia từ Goldman Sachs vẫn duy trì dự báo giá vàng sẽ chạm mốc 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, tương đương mức tăng hơn 15% so với hiện tại.

Đội ngũ phân tích do chuyên gia Lina Thomas dẫn đầu chỉ ra rằng lực cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn rất bền bỉ. Đồng thời, thị trường hiện tại đã trở nên "sạch" hơn sau khi các vị thế đầu cơ ngắn hạn được thanh lọc, tạo ra một điểm vào lệnh hấp dẫn cho dòng vốn trung và dài hạn.

Dĩ nhiên, Goldman Sachs cũng vạch ra các kịch bản dự phòng để nhà đầu tư cân đối rủi ro. Mức giá hợp lý của vàng hiện được định giá quanh ngưỡng 4.550 USD/ounce. Trong trường hợp thị trường đối mặt với áp lực bán tháo diện rộng từ chứng khoán hoặc các nút thắt thương mại toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng, giá vàng có thể lùi về vùng 3.800 USD/ounce trước khi tìm thấy lực cầu bắt đáy.

Dù khởi đầu năm 2026 không mấy suôn sẻ, phố Wall vẫn tin rằng câu chuyện tăng giá của vàng chưa kết thúc (Ảnh: MW).

Lực kéo từ vĩ mô và tâm lý chờ đợi

Bước vào những phiên giao dịch đầu tháng 4, thị trường đang bị kẹp giữa hai lực kéo trái chiều. Theo Reuters, giá vàng giao ngay đã có nhịp lùi nhẹ 0,4% xuống 4.654,99 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai chốt ở mức 4.684,70 USD/ounce. Tâm lý thận trọng bao trùm khi giới đầu tư đang nín thở chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự chú ý đang đổ dồn vào biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cùng với các chỉ số lạm phát cốt lõi như PCE và CPI. Theo công cụ FedWatch, phần lớn thị trường hiện không còn đặt cược vào kịch bản cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lãi suất duy trì ở mức cao cùng sức mạnh của đồng USD đang tạo ra rào cản tự nhiên, khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên bớt hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Chuyên gia Bart Melek từ TD Securities nhận định tâm điểm của thị trường sẽ tiếp tục xoay quanh các biến động địa chính trị và bài toán chính sách tiền tệ. Khi các rủi ro toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, dòng tiền sẽ luân chuyển liên tục giữa các lớp tài sản để tìm kiếm sự an toàn tối ưu. Cùng chung nhịp đập, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium cũng đang trải qua những nhịp điều chỉnh nhẹ nhàng để tích lũy thêm động lực.

Thực tế, diễn biến của vàng hiện nay đang có sự liên kết chặt chẽ với thị trường năng lượng. Khi những căng thẳng địa chính trị râm ran tại các khu vực trọng điểm, giá dầu đã ghi nhận các nhịp nhích lên do lo ngại về nguồn cung thắt chặt. Sự biến động của giá dầu mỏ chính là một trong những biến số vĩ mô khiến áp lực lạm phát duy trì, từ đó buộc các ngân hàng trung ương phải giữ thái độ thận trọng với lãi suất, trực tiếp chi phối hướng đi của giá vàng.

Dù thị trường trong ngắn hạn có thể xuất hiện những nhịp rung lắc, bức tranh dài hạn của vàng vẫn giữ được sự lạc quan nhất định.

Chia sẻ trên CBS News, chuyên gia Chris Berkel nhấn mạnh vàng có tính tương quan rất thấp với cổ phiếu và trái phiếu. Thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào tiềm năng tăng giá chớp nhoáng, nhà đầu tư nên xem kim loại quý này như một "chiếc neo ổn định", giúp cân bằng và bảo vệ danh mục tài sản đi qua những chu kỳ biến động của nền kinh tế toàn cầu.