Nạn nhân Công ty Song Long nợ vài trăm triệu đồng, bị ép ký giấy nợ 5,6 tỷ

Liên quan đến vụ 17 đối tượng thuộc Công ty mua bán nợ Song Long (Công ty Song Long) cưỡng đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, mời các bị hại lên làm việc để lấy lời khai, làm rõ thủ đoạn của đường dây phạm tội này.

Công an TPHCM cũng kêu gọi những người là nạn nhân của nhóm Công ty Song Long đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, phục vụ công tác điều tra.

Liên tục gây áp lực đòi tiền

Bà L. (ngụ TPHCM) là bị hại của nhóm đối tượng thuộc Công ty Song Long cho biết, chồng bà là chủ phòng khám ở phường nợ một người đàn ông vài trăm triệu đồng. Thế nhưng, Công ty Song Long đến tìm gia đình bà, ép ký giấy nợ 5,6 tỷ đồng.

“Tôi không có số tiền lớn để trả cho bọn họ, thế là các đối tượng cứ liên tục tìm đến cơ sở kinh doanh của tôi. Cứ vài ba ngày, nhóm này lại kéo đến, gây áp lực, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Bọn họ còn đe dọa sẽ liên tục đến tìm gia đình tôi đến khi nào đòi được tiền thì thôi. Tôi thật sự rất đau khổ”, người phụ nữ cho biết.

Các đối tượng đeo bám, theo dõi gia đình nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo nạn nhân, việc bị Công ty Song Long uy hiếp đã ảnh hưởng đến uy tín và sức khỏe tinh thần của bà trong thời gian dài. Việc Công an TPHCM triệt phá, bắt giữ đường dây này đã khiến người phụ nữ được giải thoát.

“Tôi xin cảm ơn Công an TPHCM. Các cán bộ, chiến sĩ đã rất trách nhiệm, quyết liệt để lấy lại sự công bằng cho gia đình tôi. Tôi nghĩ những nạn nhân khác gặp trường hợp tương tự như tôi hãy đến cơ quan công an trình báo để được bảo vệ, giải quyết”, người phụ nữ chia sẻ.

Chị N.V.T.L. (SN 1990, ngụ phường Bình Hưng Hòa) là một trong các nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Song Long bị khởi tố.

L. cho biết được người khác giới thiệu vào Công ty Song Long. Nhiệm vụ của L. là tiếp nhận hồ sơ, gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng và nhập hồ sơ lên hệ thống.

Với nhiệm vụ này, L. được hưởng mức lương 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, với mỗi hợp đồng ký được, nữ nhân viên sẽ được hưởng thêm 500.000 đồng. Tổng thu nhập của L. là hơn 10 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng thuộc Công ty Song Long bị khởi tố (Ảnh: Lê Trai).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, L. cho biết trước khi làm công việc này, người phụ nữ làm công việc tiếp tân. Tuy nhiên, do mức lương thấp nên chuyển qua Công ty Song Long làm. Khi một số công ty mua bán nợ trá hình như Được “Đất Bắc”, Phong Lê bị triệt phá, nữ nhân viên này cảm thấy lo lắng.

“Tôi cũng lo lắng, gia đình cũng khuyên tôi nghỉ việc, nhưng khi tôi hỏi thì giám đốc bảo không vấn đề gì, cộng với việc kinh tế gia đình khó khăn nên tiếp tục làm”, chị L. chia sẻ.

Đến khi bị bắt, được cảnh sát giải thích, chị L. mới hiểu được công việc của mình là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng của Công ty Song Long để cưỡng đoạt tài sản.

“Tôi rất hối hận và cảm thấy có lỗi với gia đình mình. Tôi mong những người khác đang làm công việc như tôi nên dừng lại để không phải vướng vào pháp luật”, chị L. nói.

Nạn nhân sợ hãi

Thiếu tá Tạ Trung Hiếu, điều tra viên của Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, Công ty Song Long không sử dụng thủ đoạn quay clip các nạn nhân đăng tải lên mạng xã hội như các băng nhóm bị bắt trước kia.

Nhóm này đòi nợ theo cách thức làm cho nạn nhân có cảm giác bị đeo bám, theo dõi khiến họ luôn trong trạng thái lo lắng, bất an. Từ đó, buộc nạn nhân phải thương lượng với bọn chúng để trả tiền.

“Các nạn nhân bị đeo bám nhưng họ không cung cấp được bằng chứng cho công an. Do đó, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Tuy nhiên, từ các tài liệu điều tra, đến nay cảnh sát đã làm rõ thủ đoạn phạm tội của nhóm Công ty Song Long”, Thiếu tá Hiếu chia sẻ.

Đại úy Trần Thanh Hậu tiếp xúc với bị hại (Ảnh: Nguyễn Trang).

Thông tin thêm về vụ án, Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án, cho biết, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, thực chất các hợp đồng mua bán nợ chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được.

Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ lên đến hàng chục triệu đồng. Số tiền này sẽ không hoàn lại nếu Song Long không đòi được nợ.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.