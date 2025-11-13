Cảnh sát xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Sáng 13/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa có trụ sở trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện này xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đứng bên ngoài.

Lực lượng công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin nào liên quan vụ việc này.

Bên trong trụ sở, lực lượng công an đang làm việc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua, có tiếng và nhận khá đông khách. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác ở Đắk Lắk, tọa lạc tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Hiện cơ quan chức năng tại Đắk Lắk chưa cung cấp thông tin cụ thể về sự việc nêu trên.