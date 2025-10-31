Cảnh sát phong tỏa đường, khám xét một số tiệm vàng ở Thanh Hóa

Sáng 31/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để khám xét một số tiệm vàng.

Theo ghi nhận, khoảng 9h cùng ngày, nhiều cảnh sát cơ động, giao thông và hình sự đã căng dây, ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

Cảnh sát phong tỏa đường Lê Hoàn để khám xét một số tiệm vàng (Ảnh: Khôi Nguyên).

Phía bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng, thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc nêu trên.

Cảnh sát xuất hiện trước tiệm vàng ở đường Lê Hoàn (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, chiều 26/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phong tỏa khu vực trước ngôi nhà số 88, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành.

Căn nhà này thuộc sở hữu của ông B. - một doanh nhân có tiếng tại Thanh Hóa, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.