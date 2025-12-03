Đoàn Văn Sáng giết người, phi tang xác tại trụ sở Đội Quản lý thị trường

Công an Lạng Sơn tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ án giết người (Ảnh: Hải Nam).

Chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị thông tin chính thức về kết quả điều tra, khám phá vụ án đang gây chú ý dư luận những ngày qua, để kịp thời định hướng, ổn định tình hình trật tự xã hội.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, chủ trì hội nghị.

Thông tin về kết quả điều tra, truy xét ban đầu, Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện những hình ảnh, video vụ việc giết người gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Bộ Công an và tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Qua điều tra xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tỉnh Hưng Yên) và đối tượng gây án là Đoàn Văn Sáng (nguyên là Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn).

Điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Ngày 25/1/2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.

Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4, nơi Sáng thực hiện hành vi giết người (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi gây án Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện nay công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đấu tranh, truy xét và mở rộng điều tra vụ án.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực Đội Quản lý thị trường số 4, Lạng Sơn ngày 29/11 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết thêm, ngày 28/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người. Đến ngày 29/11, Công an Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định trên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi thông tin, Thượng tá Vũ Thanh Tùng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng (Ảnh: Bộ Công an).

