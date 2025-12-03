Bị dụ lương 6 triệu/tuần, nam thanh niên bỏ chạy khi tài xế đi vệ sinh

Ngày 3/12, Công an xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ vé xe để một nam thanh niên ở miền Bắc về lại quê an toàn sau khi người này thoát khỏi nhóm lừa đảo.

Trước đó, sáng 2/12, người dân xã Hưng Thịnh phát hiện một nam thanh niên nằm kiệt sức tại cây xăng trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, Đồng Nai) nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an xác minh và đưa C. về trụ sở làm việc (Ảnh: Công an xã Hưng Thịnh).

Tại cơ quan công an, sau khi được chăm sóc, sức khỏe ổn định, thanh niên cho hay tên là H.A.C. (18 tuổi, quê Lào Cai). Mấy ngày trước, C. có quen một người tên Hiếu qua mạng xã hội. Đối tượng này dụ dỗ C. đi làm phụ xe ở TPHCM với mức lương hấp dẫn 5-6 triệu đồng/tuần.

Do cần việc, tin lời Hiếu, C. bắt xe từ Hà Nội vào TPHCM. Tại đây, một tài xế taxi đón và chở C. chạy thẳng về hướng tỉnh Tây Ninh (khu vực tỉnh Long An trước đây). Trên đường đi, khi nhìn thấy cờ Campuchia xuất hiện, C. mới bàng hoàng nhận ra mình đang bị lừa đưa qua biên giới. Lợi dụng lúc tài xế dừng xe đi vệ sinh, nam thanh niên đã nhanh chân chạy trốn và tìm đường bắt xe trở lại TPHCM.

Do không còn tiền, C. có ý định đi bộ từ TPHCM về quê. Khi đến địa phận xã Hưng Thịnh, do quá đói và mệt, C. đã ngã ngất, nằm lịm tại cây xăng và được người dân xã Hưng Thịnh hỗ trợ, báo cơ quan chức năng.