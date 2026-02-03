Điều tra vụ lừa bán máy cắt thép, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng ở TPHCM

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 830 triệu đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 20/10/2020, ông Nguyễn Thành Quang (SN 1986, ngụ phường Bàn Cờ) thỏa thuận bán cho ông Đinh Vũ Tuấn một máy cắt thép với giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, ông Tuấn sẽ thanh toán trước cho ông Quang 70% giá trị máy, còn lại 30% sẽ thanh toán sau khi người bán giao máy và lắp đặt,

Công an truy tìm Nguyễn Thành Quang (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Tuấn đã nhiều lần chuyển khoản cho Nguyễn Thành Quang với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, tương đương 70% giá trị hợp đồng mua bán. Khi đó, Nguyễn Thành Quang hẹn sẽ giao máy cho ông Tuấn vào tháng 6/2021, nhưng do xảy ra dịch Covid-19 nên không thể giao máy như đã hẹn.

Sau khi hết dịch, ông Tuấn nhiều lần yêu cầu người bán bàn giao máy thì Quang viện nhiều lý do như đau ốm, nhà xảy ra sự cố. Sau khi tìm hiểu, ông Tuấn biết Quang đã bán chiếc máy trên cho người khác, nên yêu cầu đối phương trả lại tiền.

Quang đã trả lại cho ông Tuấn tổng số tiền 250 triệu đồng và còn nợ ông Tuấn 830 triệu đồng. Sau nhiều lần hứa hẹn, Quang vẫn không trả lại tiền cho ông Tuấn và bỏ đi đâu không rõ. Sự việc được nạn nhân trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, Công an xác định Nguyễn Thành Quang không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, không xác định được đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, cảnh sát phát thông báo truy tìm đối với Nguyễn Thành Quang. Đồng thời, nhà chức trách đề nghị Quang đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự, Tổ Công tác số 9, địa chỉ số 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, TPHCM) để hợp tác làm việc.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức phát hiện Nguyễn Thành Quang hay có thông tin người này đang ở đâu báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, hoặc gọi số 0962.698.493 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Duy để biết thông tin, tiếp nhận, xử lý.