Bí mật của đôi vợ chồng chuyên livestream bán quần áo trên Facebook

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin đã bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam (SN 2000) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997), tạm trú tại Đà Nẵng, cầm đầu.

Ngoài cặp vợ chồng này, 4 đối tượng khác cũng bị bắt giữ gồm: Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003), Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, trú Gia Lai); Lê Hồng Phương (SN 1996) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989), trú Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Đà Nẵng phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như WeedDaNang-net, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook công khai chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 226V để đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Nguyễn Thị Vọng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra cho thấy, để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Nam đã lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream (phát trực tiếp) kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp. Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh.

Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau. Người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại. Các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến chuyên án này, vào tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này nhiều lần mua ma túy từ vợ chồng Nam, sau đó lập các trang web để bán lại cho người nước ngoài sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.