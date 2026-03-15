Nghi án chồng sát hại vợ và một người đàn ông ở Hưng Yên

Ngày 15/3, lãnh đạo UBND xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: M.T).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, Ngô Duy Thắng (SN 1986), trú thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, đến nhà anh N.X.B., trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, dùng súng bắn 3 phát vào người chị N.T.L. (SN 1995, vợ Thắng).

Sau đó, Thắng tiếp tục dùng dao đâm chị L. nhiều nhát khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Đến 15h30 cùng ngày Thắng tiếp tục dùng súng bắn 2 phát vào người anh V.V.N. (SN 1987), trú tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thắng điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án truy bắt hung thủ gây án.