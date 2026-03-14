Công an Hà Nội truy nã Trần Lâm Xung

Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy nã Trần Lâm Xung (49 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra trong năm 2024 tại phường Dương Nội, TP Hà Nội. Quá trình điều tra xác định, xuất phát từ việc đi đòi nợ, nhóm của Trần Lâm Xung bị cáo buộc đã có hành vi đe dọa, ép buộc bị hại viết giấy nhận nợ số tiền 4,1 tỷ đồng.

Trần Lâm Xung (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 5/1, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Lâm Xung về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, Xung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 10/1, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối tượng này.

Công an Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện Trần Lâm Xung ở đâu cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội theo số điện thoại 0934.378.686, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định pháp luật.