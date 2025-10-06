Bộ Công an: Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai đặc biệt manh động, liều lĩnh

Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có Thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM trong vụ trọng án tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Trong thư, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh vụ án ngày 2/10 tại thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, dùng súng giết chết 3 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.

"Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của công an các đơn vị, địa phương, sau hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự khẩn trương tổ chức điều tra. Đến 15h30 ngày 5/10 đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án", thư khen nêu.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng (Ảnh: CTV).

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng khi đối tượng lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

Bước đầu cảnh sát xác định nghi phạm nghiện game nặng. Tại cơ quan chức năng, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.