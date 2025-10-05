Nguyên điều tra viên cao cấp phân tích vụ 3 người bị bắn chết ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ trọng án 3 người bị sát hại tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (ở thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nạn nhân đều bị bắn súng vào đầu dẫn đến tử vong.

Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế.

Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội. (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội, đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động, có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi gây án.

Theo ông Vân, để làm rõ vụ án, cơ quan điều tra sẽ cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ việc khám nghiệm hiện trường, dựng lại diễn biến, rà soát nhân thân các nạn nhân để sàng lọc nghi can.

Về hiện trường, Thượng tá Vân cho biết cần xác định vị trí tử vong của 3 nạn nhân, các tài sản bị xáo trộn, lục lọi như thế nào, dấu vết để lại của đối tượng ra sao?

Cơ quan điều tra cũng sẽ rà soát các camera giám sát tại ngôi nhà và xung quanh. Từ đó phác thảo được hướng di chuyển, phương tiện di chuyển, di biến động của đối tượng.

Đặc biệt, theo ông Vân, một điểm quan trọng mà cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ là nghi phạm bắn các nạn nhân từ khoảng cách bao nhiêu? Tư thế, đường đạn vào đầu nạn nhân như thế nào? Bắn bao nhiêu phát? Đạn bắn làm 3 nạn nhân chết có phải từ một khẩu súng và cùng một loại đạn hay không?...

Những chi tiết nêu trên sẽ giúp ban chuyên án xác định vụ án có một đối tượng hay một nhóm đối tượng.

Hình ảnh của đối tượng thời điểm gây án (Ảnh: Cắt từ clip).

Về phía nạn nhân, ông Vân cho biết cơ quan điều tra sẽ rà soát các mối quan hệ gia đình, hàng xóm, làm ăn... của họ, để xác định động cơ gây án của hung thủ, liệu có ghen tuông, trả thù hay cướp tài sản?

Trước những thông tin sơ bộ ban đầu, Thượng tá Trịnh Kim Vân đặt ra câu hỏi, 3 nạn nhân cùng bị bắn chết bằng súng trong lúc ăn cơm, vậy khi hung thủ bắt đầu nổ súng, các nạn nhân có hô hoán, bỏ chạy hay rượt đuổi đối tượng hay không?

Nguyên điều tra viên tin tưởng rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ mọi chi tiết, uẩn khúc trong vụ án và sớm bắt giữ được nghi phạm.

Trước đó, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Công an tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan cung cấp ngay cho cơ quan công an.