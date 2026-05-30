Bắt tạm giam tài xế xe tải vượt ẩu, tông nữ sinh lớp 9 tử vong

Ngày 30/5, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, trú tại phường An Khê, Gia Lai) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/5, Chánh điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 50H-172.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk.

Đối tượng Đỗ Đình Chánh tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khi di chuyển đến Km1785+950, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn phường Thành Nhất (Đắk Lắk), Chánh đã nhá đèn, bấm còi và đánh lái lấn sang bên trái để vượt các ô tô phía trước.

Cùng lúc, ở phần đường ngược lại, một ô tô tải nhỏ đang đỗ sát lề đường và xe máy do anh T. (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, Đắk Lắk) điều khiển đi ngang qua. Do thấy xe tải của Chánh lấn ép nên anh T. buộc phải dừng xe cạnh ô tô tải.

Thời điểm này, em T.T.H.N. (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, Đắk Lắk) điều khiển xe đạp điện phía sau xe máy anh T. nên đã không phản ứng kịp, ngã văng ra đường ngay trước đầu xe tải do Chánh điều khiển.

Hình ảnh Chánh lái xe tải vượt ẩu, tông nữ sinh lớp 9 tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Hậu quả, xe tải của Chánh điều khiển cán qua người khiến em N. tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, người này đã đến Công an phường Thành Nhất để trình báo.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người trực tiếp chứng kiến vụ việc, hoặc có thông tin, hình ảnh từ camera hành trình, camera an ninh khu vực lân cận liên quan đến vụ tai nạn phối hợp cung cấp cho cơ quan công an.