Tước danh hiệu Công an nhân dân Thiếu tá CSGT liên quan vụ nam sinh tử vong

Ngày 23/4, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 29, khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, Công an tỉnh đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (Cán bộ tuần tra Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân trong vụ tai nạn là em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng), học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Đắk Lắk.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cung cấp thông tin việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, sau vụ việc, cơ quan chức năng đã làm việc với những cá nhân, tổ chức có liên quan, rà soát và thu thập trích xuất dữ liệu camera trên dọc đoạn đường em Q. di chuyển.

Qua đó xác định, trưa 15/4, em Q. điều khiển xe mô tô biển số 47AB-325.xx về nhà. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 29 theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, khi gặp Tổ Cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát, Q. điều khiển xe bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại thời điểm này, Tổ tuần tra kiểm soát đang lập biên bản đối với một trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phát hiện Q. điều khiển xe mô tô với tốc độ nhanh, có nghi vấn xe đã đôn nòng (độ chế). Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng là cán bộ trong ca tuần tra đã điều khiển xe mô tô đặc chủng bám theo.

Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết đến km 198+200m quốc lộ 29, thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng (Đắk Lắk), Q. không làm chủ được tay lái và đâm vào mương thoát nước bên trái đường, ngã văng xuống mương.

Chứng kiến vụ tai nạn, Thiếu tá Hoàng quay đầu xe di chuyển về hướng đi ra quốc lộ 14.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo Đại tá Tuấn, ngày 22/4, liên ngành tố tụng tỉnh Đắk Lắk đã họp đánh giá tài liệu chứng cứ và thống nhất quan điểm xử lý vụ án. Sau khi đình chỉ công tác, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.