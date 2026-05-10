Bắt tạm giam kẻ lái xe tải tông tử vong tài xế taxi cùng hành khách

Ngày 10/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thương Tâm (35 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, Đắk Lắk) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người trên taxi tử vong (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, khoảng 4h ngày 24/4, Tâm điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29E-219.xx chở theo vật liệu xây dựng, lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột đoạn qua địa bàn xã Hòa Phú.

Khi xe di chuyển đến khu vực ngã tư giao nhau với tỉnh lộ 2 và đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, dù có biển cảnh báo đi chậm, biển hạn chế tốc độ 60km/h và hệ thống đèn tín hiệu nhấp nháy nhưng tài xế Tâm không giảm tốc độ, thiếu quan sát.

Tài xế xe tải bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Cùng lúc, xe taxi mang biển kiểm soát 50H-473.xx do anh T.Đ.T. (31 tuổi, trú tại xã Ea Na, Đắk Lắk) điều khiển chở theo hành khách là ông L.V.D. (61 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đi ngang qua và bị xe tải của Tâm tông trúng.

Cú va chạm làm xe tải đẩy taxi trượt dài 50m và tông vào cột điện bên đường. Hậu quả, tài xế taxi và hành khách cùng tử vong.