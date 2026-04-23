Vụ nam sinh tử vong: Đã khởi tố cựu Thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng

Sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị sẽ tổ chức họp báo lúc 9h30 cùng ngày để thông tin một số nội dung, vụ việc báo chí và dư luận quan tâm tại địa phương.

Trong họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ cung cấp thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 29 khiến một nam sinh lớp 12 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn này và giao Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 15/4, tại km198+200 trên quốc lộ 29 thuộc địa bàn xã Cư Pơng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng) - học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đăng Lưu - điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47AB-325.xx lưu thông trên quốc lộ 29, đã lao xuống mương thoát nước ở bên trái đường. Hậu quả, em Q. bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp điều tra, xác minh theo quy định. Đồng thời, cơ quan công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Chính quyền địa phương và lực lượng công an đến viếng nam sinh tử vong (Ảnh: Minh Nguyễn).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra.

Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk để xác minh các tình tiết có liên quan đến vụ tai nạn.