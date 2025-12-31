Xe tải lật nghiêng, đè bẹp ô tô con sau va chạm

Va vào dải phân cách cứng, xe tải lật nghiêng, đè bẹp chiếc SUV (Nguồn video: India Today).

Video do camera giám sát ghi lại vào ngày 28/12 ở Rampur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) cho thấy chiếc xe tải, có vẻ như chở quá tải, khi di chuyển tới gần giao lộ đã va vào dải phân cách cứng, mất thăng bằng rồi lật nghiêng, nghiền nát chiếc SUV hiệu Bolero đang chạy bên cạnh.

Theo cảnh sát, tài xế chiếc SUV đã tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi chiếc xe hư hỏng nặng sau khi lực lượng chức năng sử dụng máy xúc để dọn dẹp hiện trường.

Cảnh sát địa phương cho biết họ đã dùng cần cẩu để di dời xe tải và đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi. Giao thông đã được khôi phục và lưu thông bình thường.

Tình huống trên một lần nữa cho thấy mối nguy hiểm khi di chuyển gần các xe cỡ lớn, đặc biệt là xe đang chở nặng, cồng kềnh, bởi loại xe này vừa có nhiều điểm mù vừa không có khả năng "phản ứng nhanh" trước sự cố như xe con.