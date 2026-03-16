"Dở khóc dở cười" các chiêu trò đối phó kiểm định khí thải

Sau 2 tuần áp dụng phương pháp kiểm định khí thải mới theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tình hình kiểm định tại các cơ sở đăng kiểm đã đi vào quỹ đạo. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho biết các chủ xe đã có ý thức hơn, nhưng vẫn tồn tại một số “tiêu cực”.

“Nhiều chủ xe diesel lo lắng về các rủi ro kỹ thuật như vỡ lốc máy hay cong tay biên khi đạp ga tối đa, nên thay vì bảo dưỡng sửa chữa tốt chiếc xe, họ lại sử dụng các chiêu trò để chống chế”, đại diện trung tâm đăng kiểm cho hay.

Trong phương pháp kiểm định khí thải mới của Cục Đăng kiểm, có hạng mục gia tốc tự do, tức đạp ga tối đa để đo lượng phát thải (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới hạn vòng tua máy… thủ công

Theo đại diện của trung tâm đăng kiểm, một số trường hợp chủ xe tải cố tình khoan một lỗ dưới sàn xe, nhằm lắp đặt con ốc chặn bàn ga. “3.000 vòng hay 4.000 vòng/phút, thích giới hạn ở mức nào thì chỉ cần điều chỉnh tăng/giảm con ốc”, vị này cho hay.

Tất nhiên các trường hợp này đều bị các đăng kiểm viên dễ dàng phát giác, yêu cầu chủ xe tháo ốc để nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định.

Sục ống pô trước khi đăng kiểm

Nhiều mẫu xe tải, bán tải hay xe con sử dụng lâu năm không vệ sinh ống xả, dẫn đến nhiều tình trạng muội than bám nhiều vào trong thành ống. Trong bối cảnh các trung tâm đăng kiểm siết chặt quy định kiểm định khí thải, nhiều chủ xe lại mách nhau cách xịt nước vào ống pô rồi đạp ga để xả bớt muội.

“Nhiều xe tải trên đường đến trung tâm đăng kiểm tạt vào hàng rửa xe rồi xịt nước ống pô để xả muội. Họ cứ nghĩ thế là ổn nhưng đến lúc kiểm định, đạp ga nước xả ra lênh láng, vẫn không đạt kiểm định khí thải vì vấn đề cốt lõi nằm ở việc xe không được bảo dưỡng, sửa chữa tốt”, đại diện trung tâm đăng kiểm cho hay.

Các hạng mục được khuyến nghị bảo dưỡng, bảo trì gồm: thay dầu, thay lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và cảm biến oxy... (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cài đặt lại phần mềm giới hạn vòng tua

Đại diện trung tâm đăng kiểm cho biết có một số trường hợp xe con, xe bán tải máy dầu tự cài đặt phần mềm giới hạn vòng tua ở ngoài. Khi kiểm định khí thải, đăng kiểm viên phát hiện xe đạp ga tối đa chỉ đạt mức 3.100-3.200 vòng/phút.

“Việc chủ động cài đặt lại vòng tua giới hạn không khớp với thông số từ nhà sản xuất, nên hiển nhiên chủ xe sẽ bị từ chối đăng kiểm, yêu cầu khắc phục”, đại diện trung tâm đăng kiểm cho hay.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp người dùng phản ánh xe đời cũ không thể đạp đủ vòng tua theo công bố của nhà sản xuất, như Dân trí đã đưa tin trước đó về một số dòng xe Ford có đời sản xuất 2008-2014. Những chủ xe này đều đã liên hệ với phía đại lý để chờ thông tin từ hãng, nhưng chưa có hướng giải quyết.

Một chủ xe Ford Ranger đời 2009 tại Lạng Sơn khi đi đăng kiểm nhận kết quả đạp vòng tua 3.380/3.500 vòng/phút, không đủ điều kiện thực hiện bài kiểm định khí thải (Ảnh: Khuất Tiến).

Trong khi đó, nhiều người dùng đi đăng kiểm những chiếc xe máy dầu có tuổi đời lên tới 15-20 năm, nhưng vẫn không khó để vượt qua bài kiểm định khí thải. Thậm chí có những xe cho kết quả khí thải đạt mức 5, dù chỉ cần mức 2 là đạt.

Đại diện của trung tâm đăng kiểm cũng nhấn mạnh: “Chỉ cần bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ là không khó để vượt qua bài kiểm định khí thải. Những xe được nhà sản xuất trang bị bộ điều tốc thì chỉ cần chi tiết này hoạt động ổn định, là hoàn toàn có thể yên tâm về quy trình kiểm định khí thải mới”.