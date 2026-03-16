Hyundai Stargazer 2026 lộ diện tại Việt Nam, giá dự kiến từ 489 triệu đồng

Nguồn tin từ đại lý cho biết, Hyundai Stargazer 2026 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Xe dự kiến được phân phối với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, giá dự kiến lần lượt 489 triệu đồng, 579 triệu đồng và 609 triệu đồng. Trong đó, bản Tiêu chuẩn vẫn giống đời cũ, còn bản Đặc biệt và Cao cấp là phiên bản mới, được nâng cấp đáng kể về thiết kế và trang bị. Phiên bản Stargazer X nâng cấp chưa được nhắc tới.

Hyundai Stargazer 2026 lăn bánh tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Hyundai Stargazer 2026 có phần đầu xe thừa hưởng vài điểm nhấn từ "đàn anh" Palisade thế hệ mới, đặc biệt là đèn định vị ban ngày góc cạnh hình chữ H. Đèn pha LED chóa phản xạ nằm cao, phẳng lì với tấm ốp đen bóng tích hợp logo Hyundai dạng ẩn.

Phía sau, cửa hậu ít đường cắt xẻ hơn. Đồ họa đèn hậu LED đồng nhất với đèn pha phía trước, thiết kế kiểu đứt đoạn thay vì liền mạch như trên bản tiền nhiệm. Cản sau hơi nhô ra ngoài, chứa vùng gắn biển số.

Hyundai Stargazer 2026 tại thị trường Indonesia (Ảnh: Hyundai).

Khoang cabin thiết kế lại bảng táp lô hiện đại hơn. Bản Đặc biệt và Cao cấp trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí và màn hình đồng hồ nối liền, cùng kích thước 10,25 inch. Vô lăng bọc da, đèn nội thất 1 màu, ghế bọc da kết hợp nỉ, bàn gấp đa năng hàng ghế thứ hai và có tùy chọn chế độ lái. Riêng bản Cao cấp có thêm phanh tay điện tử.

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) nên trục cơ sở giữ nguyên 2.780mm nhưng kích thước tổng thể cũng có một số thay đổi với chiều dài tăng 115mm. Chiều rộng không đổi. Bản Cao cấp có chiều cao lớn hơn 15mm do dùng bộ mâm 17 inch (bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt dùng mâm 16 inch).

Hyundai Stargazer 2026 vẫn giữ nguyên trục cơ sở 2.780mm (Ảnh: Paultan).

Về công nghệ an toàn, Stargazer Cao cấp 2026 là bản duy nhất có gói Hyundai Smartsense, cùng cảm biến trước sau và hệ thống 6 túi khí. Bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt chỉ trang bị 2 túi khí.

Cả 3 phiên bản vẫn dùng chung động cơ SmartStream G1.5 cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước.

Nội thất Hyundai Stargazer 2026 tại Indonesia (Ảnh: Paultan).

Hyundai Stargazer hiện là mẫu MPV có giá bán thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam, khởi điểm 489 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ như Toyota Avanza Premio giá khởi điểm 558 triệu đồng, Mitsubishi Xpander giá khởi điểm 568 triệu đồng hay Suzuki XL7 giá khởi điểm 600 triệu đồng.

Dẫu vậy, Stargazer chưa bao giờ trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vương phân khúc MPV. Năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 3.313 xe, xếp thứ 9 trong tổng cộng 11 mẫu xe MPV có thống kê doanh số tại Việt Nam.