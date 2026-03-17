Xe bán tải có bị cấm vào nội đô Hà Nội không?

Cụ thể, theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, từ ngày 15/1/2026, Hà Nội đã chính thức áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm.

Phạm vi nội đô được mở rộng đến đường Vành đai 3,5 (trước đây là Vành đai 3) và thời gian cao điểm được xác định từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hằng ngày.

Trong khi đó, xe tải từ 2 tấn trở lên chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Vấn đề được các chủ xe quan tâm là xe bán tải có bị ảnh hưởng bởi quy định cấm này của Hà Nội hay không?

Theo quy định tại Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT, ô tô tải (hay còn gọi là xe tải) là xe có kết cấu và trang bị chủ yếu để chuyên chở hàng hóa (bao gồm cả ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ-moóc và các loại xe như xe Pickup, xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 950kg trở lên).

Xe bán tải (xe pickup), xe tải VAN có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950kg được xem là xe con.

Ngoài ra tại Phụ lục 1 của Thông tư 53/2024/TT-BGTVT: Ô tô con (Pickup) là ô tô pickup có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup cabin đơn hoặc ô tô tải pickup cabin kép quy định Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Phụ lục 4 của thông tư này quy định về ô tô tải pickup cabin đơn như sau:

Trong khi đó, ô tô tải Pickup cabin kép có các đặc điểm sau:

Như vậy, với các dòng xe bán tải phổ thông, như Ford Ranger hay Toyota Hilux..., nếu có tải trọng dưới 950kg thì được coi là xe con, không nằm trong diện chịu ảnh hưởng của quy định cấm đi vào nội đô Hà Nội.

Thông số tải trọng toàn bộ xe được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định.