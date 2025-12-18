Đánh lái gấp tránh người đi xe đạp sang đường, xe khách lật nghiêng

Tình huống diễn ra vào ngày 15/12 trên đường Trần Quốc Tảng, tỉnh Quảng Ninh, và được camera giám sát của nhà bên đường ghi lại.

Xe khách lật nghiêng vì tránh người đi xe đạp sang đường (Video: CTV).

Về nguyên tắc an toàn, khi tới gần đoạn mở của dải phân cách cứng hoặc đoạn đường giao nhau, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ và chú ý quan sát để tránh va chạm do xung đột giao thông.

"Khoảng cách xa như vậy mà ô tô khách không phanh lại từ sớm. Tôi đoán tài xế đang mải nhìn điện thoại rồi. Tôi thấy xe đạp cách khá xa mà xe khách không thấy có dấu hiệu giảm tốc, đến tận nơi rồi mới bẻ lái. Mà gần tới đoạn mở dải phân cách có vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường nữa.

Tôi thấy xe đạp sang đường không phải là ẩu, chỉ có điều kỹ năng hơi kém. Dù sao thì vẫn nên quan sát ô tô đang đi thẳng, nếu thấy xe có dấu hiệu giảm tốc để nhường thì hãy sang đường", tài khoản Sơn Trần bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Văn Đức đồng tình: "Vừa lái xe vừa dùng điện thoại là "đặc sản" của tài xế xe khách nói chung, cũng do đặc thù công việc. Nhưng an toàn là trên hết, luật cũng có quy định cấm rồi. Đâu phải chuyện mình tự làm tự chịu, mà còn liên quan tới sự an toàn của bao nhiêu người khác nữa".

Trong khi đó, tài khoản Quốc Anh nêu ý kiến: "Mong là khi đó xe 16 chỗ đang không chở khách. Đánh lái gấp như vậy cứu được mạng người đi xe đạp sang đường cũng là một cái may, xem như đây là bài học đắt giá cho tài xế".