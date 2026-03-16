Thêm thương hiệu xe máy điện lên kế hoạch làm trạm sạc nhanh tại Việt Nam

Ngày 14/3, trong buổi trao đổi với báo chí, hãng xe máy điện Before All cho biết kế hoạch phát triển trong năm 2026.

Thương hiệu này gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2013, hiện kinh doanh hơn 20 mẫu xe, gồm xe máy điện và xe đạp điện.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Before All có mạng lưới hơn 900 đại lý trên toàn quốc. Tuy vậy, mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường vẫn chưa cao so với một số hãng lớn như VinFast hay Yadea.

Mẫu xe máy điện chủ lực (flagship) của Before All đang là dòng BF150S có giá niêm yết 38,4 triệu đồng. Tuy nhiên, sản phẩm này bị đánh giá là sở hữu thiết kế giống mẫu xe tay ga Honda SH (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Before All cho biết đang lên kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm sạc nhanh cho xe điện. Theo lộ trình dự kiến, hãng đặt mục tiêu có khoảng 500 trạm sạc tại Hà Nội vào cuối quý II và mở rộng lên khoảng 1.000 trạm tại Hà Nội và TPHCM vào cuối năm. Hệ thống này hướng tới phục vụ cả khách hàng cá nhân và các đơn vị vận tải công nghệ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, hãng cho biết chưa có kế hoạch triển khai công nghệ pin hoán đổi hoặc hệ thống trạm đổi pin như một số thương hiệu khác trên thị trường. Trước mắt, doanh nghiệp tập trung phát triển công nghệ sạc nhanh.

Hệ thống trạm sạc này sẽ đi kèm với một dải sản phẩm mới dự kiến ra mắt vào giữa tháng 6. Các mẫu xe hiện đang bán của hãng chưa hỗ trợ sử dụng mạng lưới sạc nhanh.

Đại diện hãng cho biết các mẫu xe mới hướng tới cả khách hàng cá nhân và nhóm xe phục vụ dịch vụ vận tải công nghệ. Một số thông số ban đầu được tiết lộ cho thấy xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 200km và thời gian sạc đầy tại trạm sạc nhanh khoảng 30 phút. Các trạm sạc dự kiến được đặt tại nhiều vị trí khác nhau, trong đó có hệ thống đại lý của hãng.

Before All đang vận hành nhà máy sản xuất pin lithium-ion (LFP) tại Việt Nam. Pin được giới thiệu là có khả năng chống nước đạt chuẩn IP67 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cũng trong ngày 14/3, Before All công bố triển khai chiến dịch “thu xăng đổi điện”, nhưng trước mắt chỉ triển khai trên địa bàn Hà Nội, dự kiến mở rộng ra các thành phố lớn trong tương lai. Hãng cam kết có ưu đãi dành cho khách hàng tham gia chương trình này, đồng thời khẳng định đã có đối tác thẩm định xe cũ.

So với các thương hiệu xe máy điện khác trên thị trường như VinFast, Before All có phần chậm chân trong cuộc đua công nghệ, nhưng không muộn so với xu hướng phát triển chung của thị trường xe xanh hai bánh tại Việt Nam.

Honda đã công bố kế hoạch triển khai tủ đổi pin xe máy điện Honda Power Pack Exchanger e: tại các đại lý (HEAD) và trạm sạc từ giữa năm nay. Ngoài ra, hãng xe Nhật dự kiến làm trạm sạc nhanh để phục vụ mẫu xe UC3 mới ra mắt và các sản phẩm trong tương lai.

Yadea Việt Nam cũng đã hé lộ trạm đổi pin, nhưng chưa rõ thời gian triển khai chính thức (Ảnh: Nguyễn Lâm).

VinFast đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin từ đầu năm nay, dự kiến đạt 45.000 tủ trên toàn quốc ngay trong quý I. Tuy nhiên, Selex mới là hãng xe tiên phong khi triển khai trạm đổi pin từ năm 2023, nhưng độ phủ đến nay vẫn chưa lớn bằng VinFast.

Ngoài ra, dải sản phẩm xe máy điện của Selex không đa dạng, đều là các mẫu xe phục vụ mục đích giao hàng, chuyên chở.