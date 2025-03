Kia Soluto bị cắt phiên bản, bản cao nhất giá ngang Hyundai Accent số sàn

Trên trang chủ của Kia Việt Nam, số lượng phiên bản của Soluto đã được lược bớt. Ban đầu, mẫu sedan hạng B này được phân phối với 4 biến thể, nhưng giờ đây chỉ còn 3 phiên bản: MT, MT Deluxe và AT Deluxe với giá bán không đổi 386-439 triệu đồng.

Biến thể bị cắt là AT Luxury, vốn có giá niêm yết 449 triệu đồng. So với bản AT Deluxe, phiên bản Luxury có thêm ốp hông thể thao, ga tự động, khởi động nút bấm, cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc.

Sau khi lược bớt phiên bản, "giá trần" của Kia Soluto giờ chỉ ngang bản tiêu chuẩn (số sàn) của Hyundai Accent (439 triệu đồng) (Ảnh: Minh Cường).

Kia Việt Nam không lý giải sự điều chỉnh trên, nhưng phía đại lý cho biết phiên bản này đã hết hàng và hãng không có kế hoạch lắp ráp thêm.

Soluto thu hẹp lựa chọn phiên bản trong bối cảnh xe có sức hút không lớn với người dùng. Sau khi Suzuki Ciaz bị "khai tử" tại Việt Nam vào tháng 6/2024, Soluto trở thành sản phẩm bán chậm nhất phân khúc sedan hạng B, thậm chí thường góp mặt trong danh sách 10 xe "kén" khách nhất.

Trong cả năm 2024, Kia Soluto chỉ tiêu thụ được tổng cộng 519 xe, không bằng số lẻ của Toyota Vios (13.538 chiếc) (Ảnh: Đại lý Kia).

Kia Soluto lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2019, với mức giá rẻ nhưng không tạo được cú hích về doanh số. Giới chuyên gia lý giải rằng mẫu xe Hàn Quốc khó cạnh tranh do thua thiệt về trang bị tiện nghi, an toàn và không gian nội thất không rộng rãi bằng đối thủ, với chiều dài cơ sở chỉ ở mức 2.570mm.

Bất lợi này ngày càng gia tăng khi các đối thủ liên tục được nâng cấp. Trong khi đó từ năm 2019 đến nay, Soluto vẫn giữ nguyên dáng, thậm chí còn không có đợt nâng cấp hay cải tiến trang bị nào.

Thực tế trên thị trường quốc tế, Kia Soluto cũng chưa được hãng xe Hàn Quốc nâng cấp. Trong khi thông thường với các thương hiệu phổ thông, chu kỳ sản phẩm của một mẫu ô tô sẽ là nâng cấp giữa vòng đời sau 2-3 năm, và nâng cấp lên thế hệ mới sau 4-5 năm.

Đối thủ của Kia Soluto là Hyundai Accent được nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối tháng 5/2024. Xe gây chú ý khi được bổ sung hệ thống an toàn chủ động, đồng thời chiều dài cơ sở được tăng lên mức 2.670mm, lớn nhất phân khúc và tiệm cận sedan hạng C (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài Soluto, Kia Việt Nam cũng mới điều chỉnh lại số lượng phiên bản của Morning. Từ 5 phiên bản, mẫu xe đô thị hạng A này giờ đây chỉ còn được phân phối với 2 biến thể: MT (số sàn, 349 triệu đồng) và X-Line (số tự động, 424 triệu đồng).

Tương tự Soluto, Kia Morning cũng không phải sản phẩm "hút" khách. Trong cả năm 2024, mẫu xe này tiêu thụ được tổng cộng 771 chiếc, xếp cuối phân khúc.