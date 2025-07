“Tôi tưởng chỉ đau một chút rồi hết, ai ngờ suýt không còn thấy mặt con cháu nữa…", ông N.V.D. (63 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nghẹn ngào chia sẻ, sau khi suýt chết vì bị động vật tấn công.

Trước đó, ông D. ra đồng thả bò vào buổi sáng như thường ngày thì bị con bò nhà hàng xóm bất ngờ lao tới, húc thẳng vào vùng bụng. Tai họa xảy ra khiến ông đau vùng bụng dưới và hố chậu hai bên.

Cứ nghĩ chỉ đau một chút rồi hết, nhưng sau đó người đàn ông rơi vào trạng thái sốc mất máu, nguy kịch tính mạng. Phát hiện tình trạng trên, gia đình đã đưa ông D. đến bệnh viện khẩn.

Tại khoa Cấp cứu, người đàn ông lập tức được các bác sĩ thăm khám, xử trí giảm đau, truyền dịch và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng, gồm siêu âm ổ bụng, siêu âm tinh hoàn và chụp CT bụng để xác định nguyên nhân.

Ảnh chụp CT của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại tổng quát cho biết, khoảng 30 phút kể từ khi vào viện tình trạng người bệnh nhanh chóng xấu đi, với dấu hiệu sốc mất máu. Kết quả chụp CT cho thấy người bệnh bị dập vỡ một nhánh động mạch, gây ra xuất huyết trong ổ bụng.

Trước diễn tiến nguy kịch này, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ nội viện. Bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa liên quan được huy động khẩn cấp để tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng ngay tại chỗ. Sau khi có sự đồng thuận từ gia đình, người bệnh được chuyển lên phòng mổ tiến hành phẫu thuật.

Ê-kíp điều trị tiến hành mở ổ bụng thám sát, xác định vị trí tổn thương ở động mạch mạc treo ruột non và tiến hành khâu mạch máu, hút sạch lượng máu trong ổ bụng, đồng thời kiểm tra các cơ quan khác để tránh bỏ sót tổn thương.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ gây mê hồi sức và các phẫu thuật viên, ca mổ kết thúc tốt đẹp sau khoảng 1 giờ thực hiện. Người bệnh được truyền 2 đơn vị máu, với tổng lượng máu mất ước tính khoảng 1.000ml.

Hơn một tuần điều trị sau mổ, dưới sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế khoa Ngoại tổng quát, sức khỏe bệnh nhân hồi phục rất tốt, ăn uống được, vết mổ khô, sinh hiệu ổn định và được xuất viện về nhà.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch sau mổ (Ảnh: BV).

Bác sĩ Nguyễn Vũ An cho biết, đây là trường hợp chấn thương bụng kín do lực tác động mạnh từ bên ngoài vào, khiến mạc treo ruột non bị căng giãn đột ngột. Hệ quả là các mạch máu tại mạc treo bị rách, gây chảy máu ồ ạt vào ổ bụng và khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu.

Chấn thương bụng kín là tình trạng vùng bụng bị tổn thương do va đập mạnh nhưng không gây rách da hay vết thương hở. Dù bên ngoài không thấy rõ dấu hiệu, nhưng bên trong các cơ quan như gan, lách, ruột, thận... có thể bị dập, rách hoặc chảy máu nghiêm trọng.

Người bệnh có thể cảm thấy đau bụng, buồn nôn, choáng váng hoặc bụng chướng căng. Đây là tình trạng nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Do đó, người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi bị chấn thương vùng ngực hoặc vùng bụng, mà cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời.