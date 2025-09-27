VAMA thu hồi nội dung trấn an khách hàng về lộ trình hạn chế xe xăng, dầu

Cụ thể, trong văn bản phát ra vào ngày 15/9, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ghi nhận những băn khoăn, lo lắng của khách hàng về tương lai việc sử dụng ô tô tại Hà Nội, đặc biệt sau khi Chỉ thị số 20/CT-TTg được ban hành.

Dự thảo về vùng phát thải thấp khiến nhiều người lo lắng rằng trong tương lai, xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch/động cơ đốt trong (ICE) sẽ bị cấm (Ảnh minh hoạ: Alamy).

Để trấn an những khách hàng còn đang ngần ngại trong việc mua xe mới và những người lo lắng chiếc xe của mình có được lưu hành trong Hà Nội hay lưu hành như thế nào..., VAMA cho biết, hiện nay, toàn bộ sản phẩm ô tô các công ty thành viên đều đã đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 - một mức tiêu chuẩn cao hơn so với mức 4 được nêu trong dự thảo.

Điều này đồng nghĩa với việc, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn các mẫu xe mới từ các thành viên của VAMA, vì chúng đã vượt xa tiêu chuẩn quy định và sẽ không thuộc diện bị hạn chế trong lộ trình ban đầu của vùng phát thải thấp tại Hà Nội.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau đó, trong văn bản gửi đi vào chiều 26/9, VAMA cho biết: "Liên quan đến chia sẻ thông tin mà VAMA đã gửi trước đây về nội dung liên quan đến Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội với dự thảo về vùng phát thải thấp (LEZ) và lộ trình hạn chế xe ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải, sau khi rà soát và tiếp nhận ý kiến phản hồi, chúng tôi xin được thu hồi nội dung thông tin chia sẻ này do nhận thấy Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ vẫn đang được các bộ ngành địa phương trong quá trình nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện, việc phản ánh sớm thông tin này có thể chưa phù hợp trong bối cảnh hiện tại, dễ dẫn đến những suy đoán và cách hiểu không đúng tinh thần của chỉ đạo".

Trong Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nội dung được nhiều người quan tâm là việc yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội lập và công bố đề án về vùng phát thải thấp (LEZ) trong quý III/2025; nghiên cứu tăng lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng, giá dịch vụ trông giữ phương tiện trong khu vực trung tâm đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch; đồng thời thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện theo lộ trình sau:

- Đến ngày 1/7/2026 không có mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1;

- Từ ngày 1/1/2028 không có mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2;

- Từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.