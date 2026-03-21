Người dùng vội vã thanh lý xe bán tải: “Bán sớm cho được giá”

Chiều 20/3, anh Trịnh Thanh Tùng (Hà Nội) đăng bán chiếc Chevrolet Colorado đời 2017, sau khi xác định chiếc xe bán tải gia đình anh đang sử dụng thuộc diện ô tô tải thông dụng, theo hướng dẫn phân biệt của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT).

Đây là việc diễn ra ngoài ý muốn của anh Tùng bởi theo quy định mới hạn chế xe tải lưu thông trong nội đô, chiếc xe bán tải của người dùng sẽ bị hạn chế khả năng đưa đón vợ con hàng ngày. “Đang đi ngon lành tự nhiên phải bán”, anh Tùng không khỏi ngán ngẩm khi chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.

Bài đăng rao bán chiếc Chevrolet Colorado 2017 của anh Tùng (Ảnh chụp màn hình).

“Tôi sử dụng chiếc Colorado chủ yếu để phục vụ gia đình, mà giờ không được đi nữa thì thôi, đau trước đỡ hơn đau sau”, anh Tùng cho biết. Theo nhận định của anh, quy định mới sẽ khiến các dòng xe bán tải tụt giá mạnh trên thị trường chuyển nhượng, khi nhiều người dùng ồ ạt bán xe.

Anh Tùng mua lại chiếc Chevrolet Colorado đời 2017 này vào cuối năm 2024, chi trả tổng cộng hơn 460 triệu đồng sau khi cộng thêm các chi phí sang tên và nâng cấp phụ kiện. Ở bài đăng rao bán, người dùng này nêu giá mong muốn là 395 triệu, nhưng “giờ bán được 360 triệu đồng là giỏi”, theo anh Tùng.

Chiếc Chevrolet Colorado 2017 của anh Tùng được xếp vào loại phương tiện “Ô tô tải (PICKUP ca bin kép” và theo hướng dẫn phân biệt của Cục CSGT, dòng xe sẽ phải chấp hành các quy định lưu thông theo ô tô tải thông dụng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tham khảo một số sàn thương mại điện tử mua bán ô tô, những chiếc Chevrolet Colorado LTZ 4x4 2017 có giá sang nhượng dao động 400-420 triệu đồng, với những xe đi hơn 100.000km. Tuy nhiên ngay tại bài đăng rao bán xe của anh Tùng, đã có người “thiện chí” trả giá 350 triệu đồng.

“Như tôi thiệt một chút vì mất giá xe, nhưng vẫn còn đỡ so với những người mua bán tải để phục vụ công việc, vận tải hàng hóa”, anh Tùng chia sẻ. Đây cũng không phải nỗi niềm riêng của người dùng này, mà còn là tâm trạng chung của nhiều chủ xe khác, sau khi Cục CSGT ra hướng dẫn phân biệt xe bán tải.

Anh Tùng mua chiếc Chevrolet Colorado 2017 do yêu thích thiết kế và khả năng vận hành của xe bán tải, chứ không có mục đích vận chuyển hàng hóa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những năm gần đây, xe bán tải đang dần trở thành một thú chơi, thay vì chỉ là một phương tiện “cơm áo gạo tiền”. Nhiều dòng xe như Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay gần đây là Toyota Hilux thế hệ mới đều chau chuốt về thiết kế và trang bị, với hàm lượng tiện nghi không kém ô tô con du lịch.

Theo hướng dẫn của Cục CSGT, những cái tên kể trên đều thuộc nhóm ô tô tải thông dụng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới những người dùng đang sử dụng xe, mà còn có khả năng tác động tới doanh số bán hàng của những sản phẩm này trong thời gian tới.

Tại nhóm xe này, Toyota Hilux đang là cái tên “hot” sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối tháng 1. Ngay trong tháng đầu mở bán (tháng 2), mẫu xe Nhật gây bất ngờ khi lần đầu bán chạy nhất phân khúc xe bán tải, vượt qua cả Ford Ranger và Triton.

Toyota Hilux bán được 871 xe trong tháng 2, ghi nhận doanh số cao kỷ lục từ trước tới nay (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hiện tại, Toyota Hilux đang gặp tình trạng khan hàng tại đại lý, một số người dùng đặt cọc xe phải chờ đến tháng 5 hoặc tháng 6. Trước các quy định mới, “nhiều khách hàng có thể bỏ cọc xe”, một tư vấn bán hàng tại Hà Nội thể hiện sự lo lắng khi chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.