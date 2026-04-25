Xe điện Trung Quốc nằm bất động trên sân khấu trong lễ ra mắt

Tối 22/4, tại hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Liên minh Di động Thông minh (Harmony Intelligent Mobility Alliance - HIMA), một sự cố hy hữu đã xảy ra.

Theo video của những người có mặt tại hội nghị, trong phần giới thiệu Shangjie Z7 và Shangjie Z7T, có 4 phiên bản của hai mẫu xe này xuất hiện cùng lúc trên sân khấu. Khi màn giới thiệu kết thúc, 3 chiếc lần lượt rời đi, nhưng chiếc Shangjie Z7 màu đỏ vẫn nằm im.

Shangjie Z7 nằm bất động trên sân khấu (Video: Aric Chen).

Nam nhân viên ngồi ghế lái liên tục bấm lên màn hình trung tâm và cố gắng vào số nhưng không thành công. Một lúc sau, người này bước ra, đóng cửa như muốn thử khởi động lại chiếc xe. Sau đó, anh ta lại vào xe và tiếp tục thử lại bằng cách thao tác trên màn hình trung tâm, đồng thời liên tục dùng điện thoại như thể đang tìm kiếm sự trợ giúp từ ai đó.

Thậm chí, khi ông He Liyang, Chủ tịch Seres Auto, bước lên sân khấu để giới thiệu mẫu xe kế tiếp là Aito M6, chiếc Shangjie Z7 vẫn nằm ở đó.

Sau một hồi, chiếc xe cũng khởi động thành công và rời đi. Kết thúc sự kiện, một nhân viên của Huawei phủ nhận sự cố liên quan đến chiếc Shangjie Z7 màu đỏ. Người này cho rằng, đó là một phần trong kịch bản và kêu gọi cộng đồng không nên "suy diễn quá mức".

Tuy nhiên, lời giải thích này nhanh chóng bị các cư dân mạng bác bỏ, bởi sự hoang mang của nam nhân viên điều khiển xe không giống như nằm sẵn trong kịch bản, và video livestream cũng bị tắt bình luận ngay khi sự cố diễn ra.

Màn ra mắt của bốn chiếc Shangjie Z7 và Shangjie Z7T (Ảnh: Sina).

Tối cùng ngày, từ khóa "sự cố tại sự kiện Harmony", "Shangjie Z7 nằm im", "Shangjie Z7" nhanh chóng thu hút sự chú ý và thậm chí đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Tại hội nghị, có 5 mẫu xe được ra mắt, bao gồm Shangjie Z7, Shangjie Z7T, Aito M6, Luxeed V9 và Aito M9.

Shangjie Z7 và Shangjie Z7T đều là mẫu xe của Saic, liên doanh giữa Huawei và SAIC. Tên gọi tại thị trường nội địa là Shangjie. Hai mẫu xe này sử dụng chung nền tảng và hệ truyền động, có thể đi quãng đường tối đa 905km mỗi lần sạc đầy. Xe có giá bán khởi điểm 31.900 USD tại thị trường nội địa.