Đại lý hé lộ Honda UC3 có giá từ 58 triệu đồng, sạc đầy pin đi được 120km

Mới đây, nhiều đại lý đã đồng loạt chào bán mẫu Honda UC3 với mức phí đặt cọc là 5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện này dự kiến được hãng công bố giá bán chính thức vào tháng 6, bắt đầu bàn giao từ tháng 7.

Đáng chú ý, có nhân viên tư vấn bán hàng tiết lộ rằng Honda UC3 sẽ được phân phối với 2 phiên bản, đi kèm mức giá khởi điểm 58 triệu đồng và cao nhất lên tới 59,4 triệu đồng.

Thông tin trên chưa được Honda Việt Nam xác nhận, nhưng tại Thái Lan, sản phẩm này có giá quy đổi khoảng 110 triệu đồng.

Honda UC3 được Honda Việt Nam ra mắt khách hàng từ đầu năm nay (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới chuyên gia nhận định, mức giá dự kiến trên của UC3 có độ chính xác tương đối cao, bởi theo một số nguồn tin từ đầu năm, Honda Việt Nam có kế hoạch đưa mẫu xe máy điện này vào dây chuyền sản xuất, từ đó hạ giá bán so với thị trường quốc tế. Hiện hãng đang lắp ráp mẫu xe máy điện duy nhất là ICON e:.

Dù vậy, 60 triệu đồng vẫn là mức giá không rẻ với một mẫu xe máy điện có phạm vi hoạt động tối đa 120km/lần sạc, đặc biệt trong bối cảnh trên thị trường có nhiều lựa chọn có giá bán dễ tiếp cận hơn và đi được xa hơn. Ví dụ như mẫu Dat Bike Quantum S3 có giá cao nhất là 51 triệu đồng, phạm vi di chuyển 285km/lần sạc.

Bù lại, Honda UC3 sở hữu khá nhiều trang bị hiện đại, như: đèn LED trước/sau, màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync (dẫn đường và nghe gọi), hệ thống phanh CBS.

Honda UC3 sở hữu phần thân xe khá dài, với tay lái ngang được đặt nhô lên cao, dễ gây liên tưởng tới các dòng xe tay ga cỡ lớn như PCX (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phạm vi hoạt động lên tới 120km của Honda UC3 đến từ bộ pin LFP được đặt cố định, có dung lượng 3,174kWh và kết hợp với hệ thống phanh tái sinh. Về khả năng vận hành, mẫu xe này được trang bị mô-tơ điện đặt tại bánh sau, có công suất 6.000W, cho tốc độ tối đa 80km/h.

Cổng sạc được đặt ở phần đầu xe, đạt chuẩn quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Với bộ sạc nhanh 1.200W đi kèm, xe có khả năng sạc 0-100% pin trong khoảng 4 giờ, và sạc 20-80% pin trong khoảng 2 giờ.

Theo Honda, UC3 có khả năng tăng tốc 0-20m tương đương các dòng xe xăng phân khối 160cc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Song song với việc chính thức mở bán UC3, Honda Việt Nam dự kiến vận hành trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub từ tháng 6 để phục vụ mẫu xe máy điện này và các sản phẩm khác trong tương lai. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết thông số trạm sạc cũng như mức phí dịch vụ.

Nếu lắp ráp UC3 trong nước, Honda Việt Nam sẽ có khả năng chủ động hơn về giá bán. Trước đó, mẫu ICON e: đã được hãng xe Nhật Bản điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất từ đầu tháng 4, giảm 6 triệu đồng, từ 27 triệu xuống 21 triệu đồng (chưa kèm pin).