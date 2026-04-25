Chi tiết chiếc Kia K8 HEV hàng hiếm tại Việt Nam

Chiếc K8 HEV đang được trưng bày tại một đại lý chính hãng của Kia tại Việt Nam, nhưng trong dải sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam hiện chưa có tên của dòng sedan cao cấp này.

Chiếc sedan Kia K8 có mặt tại đại lý thuộc phiên bản 2023, đã được đưa về Việt Nam từ vài năm trước. Cũng theo chia sẻ của nhân viên tư vấn bán hàng, đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, số lượng xe Kia K8 tại Việt Nam cũng không nhiều.

Kia K8 có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 5.015 x 1.875 x 1.455mm, với chiều dài cơ sở 2.895mm. Kích thước này đưa Kia K8 vào phân khúc sedan cỡ E, cùng phân khúc với các xe như Mercedes-Benz E-Class và BMW 5 Series.

Mặc dù đã được ra mắt ở thị trường quốc tế khá lâu, dòng xe hybrid này vẫn sở hữu thiết kế ngoại thất khá hiện đại và bắt mắt. Phần đầu xe được tạo điểm nhấn bởi lưới tản nhiệt cỡ lớn không viền. Cụm đèn trước/sau đều sử dụng công nghệ LED. Đuôi xe được vuốt theo kiểu fastback, đi kèm mâm hợp kim 19 inch.

Tương tự thiết kế ngoại thất, không gian bên trong xe cũng khá hiện đại. Điểm gây chú ý nhất ở khoang cabin là hệ thống màn hình đôi (bảng đồng hồ và màn hình thông tin - giải trí đều có kích thước 12,3 inch).

Xe được trang bị vô lăng dạng 2 chấu, bọc da và có thiết kế khác biệt với các dòng xe khác của Kia đang được bán tại thị trường Việt Nam.

Chiếc sedan cao cấp này được trang bị ghế bọc da Nappa chỉnh điện, sưởi và làm mát ở hàng ghế trước. Trong khi đó, hàng ghế sau được trang bị hệ thống điều khiển các tính năng ở bệ tỳ tay.

Mẫu xe này có một số trang bị đáng chú ý như cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh Meridian 14 loa, nhiều chi tiết ốp gỗ và kim loại, ghế lái có tính năng Ergo Motion (tự động bơm các túi khí nhỏ bên trong ghế ngồi tại một số khu vực như lưng, đùi…).

Theo chia sẻ của nhân viên tư vấn bán hàng, Kia K8 được trang bị hệ thống động cơ hybrid gồm máy xăng tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp với mô-tơ điện. Cấu hình này tạo ra tổng công suất lên tới 239 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Trang bị an toàn đáng giá nhất trên Kia K8 là gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng chính như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, giới hạn tốc độ, hỗ trợ lái xe trên cao tốc…

Với giá bán khoảng 2 tỷ đồng, Kia K8 sẽ cạnh tranh với các mẫu sedan hạng sang như BMW 3 Series hay Mercedes-Benz C-Class. Tuy nhiên, xét về kích thước và định vị, Kia K8 thuộc phân khúc cao hơn. Mẫu xe này sẽ hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe “không đụng hàng” và thích trải nghiệm. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tính đến thời điểm này, chỉ có khoảng 2-3 chiếc K8 được đưa về thị trường Việt Nam.

