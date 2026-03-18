Đăng kiểm là ô tô tải, vì sao xe bán tải không bị cấm đi vào nội đô Hà Nội?

Từ ngày 15/1, Hà Nội đã chính thức áp dụng quy định cấm xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn hoạt động trong khu vực nội đô vào khung giờ cao điểm, theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND.

Phạm vi nội đô được mở rộng đến đường Vành đai 3,5 (trước đây là Vành đai 3) và thời gian cao điểm được xác định là 6h-9h và 16h-19h30 hằng ngày.

Hầu hết các dòng xe bán tải phổ thông đều không bị cấm đi vào nội đô trong khung giờ cao điểm tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc xe bán tải được xác định là "ô tô tải" trên các văn bản pháp luật khiến nhiều chủ xe ở Hà Nội lo lắng phương tiện của mình bị cấm đi vào nội đô trong khung giờ cao điểm.

Trả lời phóng viên Dân trí, một cán bộ CSGT thuộc Đội 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết xe bán tải có khối lượng hàng cho phép chuyên chở (tải trọng) dưới 950kg vẫn được lưu thông bình thường.

Lý do là trong lưu thông, xe bán tải vẫn được coi là ô tô con, theo phân loại tại Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

Tuy nhiên, theo Thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), trong chứng nhận đăng kiểm, các dòng xe bán tải phổ biến hiện tại ở Việt Nam được xếp vào nhóm "ô tô tải pickup cabin kép" dựa trên các căn cứ sau:

Đây là cách phân loại phương tiện theo thông số kỹ thuật phục vụ công tác kiểm định; theo đó, xe bán tải có niên hạn tối đa 25 năm kể từ năm sản xuất, còn khi lưu thông trên đường, xe bán tải có tải trọng dưới 950kg được phân loại là ô tô con theo QCVN 41/2019.

Trong phân khúc xe bán tải phổ thông hiện nay ở Việt Nam, các cái tên quen thuộc như Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Nissan Navara, hay Toyota Hilux đều có tải trọng dưới 950kg (theo đăng kiểm), nên không thuộc diện bị cấm đi vào nội đô trong khung giờ cao điểm ở Hà Nội.