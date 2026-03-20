Cục CSGT ra hướng dẫn phân biệt xe bán tải

Mitsubishi Triton cabin kép và Isuzu D-Max cabin đơn thuộc nhóm ô tô tải thông dụng (Ảnh: Cục CSGT).

Tối 19/3, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) đã đăng tải thông tin hướng dẫn phân biệt xe ô tô con Pickup và ô tô tải Pickup trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Cục CSGT viết: "Để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và đối chiếu với phương tiện của mình, Cục CSGT trao đổi một số thông tin như sau:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì việc phân loại xe Pickup được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong đó, đã phân loại ô tô Pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 02 loại:

- Ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe, mục 2 phụ lục I Thông tư 53);

- Ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng, mục 3, 4 phụ lục IV Thông tư 53).

Toyota Tacoma được xếp vào nhóm ô tô con Pickup (Ảnh: Cục CSGT).

Cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con Pickup hay ô tô tải Pickup và được ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Để xác định ô tô của mình là xe ô tô con Pickup hay ô tô tải Pickup, chủ phương tiện căn cứ vào loại phương tiện, khối lượng toàn bộ được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xem loại phương tiện của mình là loại nào".