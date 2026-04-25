Tình huống diễn ra vào ngày 23/4 tại bãi đỗ xe của một khu mua sắm ở Lake Nona, Orlando, bang Florida (Mỹ).

Chiếc xe bán tải Chevrolet Silverado vốn đã cao, nặng khoảng 3 tấn, còn được "độ" hệ thống treo cao, nâng gầm, trong khi siêu xe Lamborghini Huracan có gầm cực thấp, gần như bò sát đất.

Và có lẽ việc ngồi trên chiếc Silverado quá cao đã khiến nữ tài xế khó quan sát xung quanh; chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ô tô bán tải leo thẳng lên nóc siêu xe (Video: IG 1realramon).

May mắn là theo các đoạn video, có vẻ như không có ai bị thương. Tuy nhiên, chiếc siêu xe đã bị hư hỏng nặng.

Tình huống trên cho thấy xe quá cao có “điểm mù” nguy hiểm như thế nào. Nhiều ý kiến cho rằng việc chiếc ô tô bán tải nặng 3 tấn leo lên đầu siêu xe, dù gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng vẫn là một may mắn đối với tài xế, bởi nếu xe đâm vào người thì hậu quả có thể sẽ không thể khắc phục.

Tình huống này cũng cho thấy cần kiểm soát việc độ xe để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Chiếc xe bán tải được độ nâng cao gầm nên tầm quan sát của tài xế bị hạn chế (Ảnh: IG).

Ở nhiều nước, kiểu độ xe như thế này không hiếm, với các bộ nâng gầm kết hợp lốp cỡ lớn, tạo chiều cao quá khổ cho xe, làm giảm tầm nhìn an toàn của tài xế, dễ gây tai nạn hoặc gây ra chấn thương nghiêm trọng hơn thông thường.