Ranger Raptor không niên hạn tăng giá mạnh, xe đi 110.000km bán gần 1 tỷ

Việc phân loại các dòng xe bán tải là ô tô tải thông dụng - nhóm xe bị hạn chế vào nội đô theo Quyết định số 01/2026 của TP Hà Nội - khiến giá bán lại của các mẫu xe bán tải đã qua sử dụng có xu hướng sụt giảm trong thời gian gần đây.

Ngược lại, các mẫu Ford Ranger Raptor không niên hạn lại có xu hướng tăng giá.

Với các lô xe sản xuất từ tháng 2/2022, Ford Ranger Raptor tại Việt Nam phải đăng ký biển xe tải do thay đổi khả năng chuyên chở, cụ thể là tỷ lệ trọng lượng chở hàng và chở người (Ảnh: Nguyễn Thanh).

Ở thế hệ cũ, Ford Ranger Raptor đời sản xuất 2019-2021 được đăng ký biển ô tô con, không phải chịu niên hạn 25 năm như các dòng xe tải và vẫn có thể lưu thông thoải mái trong nội đô. Những chiếc xe này bỗng chốc được nhiều người dùng quan tâm trong bối cảnh hiện tại, tạo điều kiện cho các thương lái “thổi giá”.

Đơn cử như chiếc Ford Ranger Raptor đời 2021 trong bài viết này đã đi hơn 113.000km. Xe đang được rao bán tại TPHCM với mức giá sang nhượng lên tới 995 triệu đồng, người bán cho biết có thể thương lượng thêm.

Mức giá trên có thể xem là đắt, bởi theo tham khảo của phóng viên báo Dân trí, một chiếc Ford Ranger Raptor 2021 (không niên hạn) với ngoại thất màu đen, đi khoảng 70.000km đang được rao bán tại Hà Nội với mức giá 959 triệu đồng.

Theo chia sẻ của anh Vũ Xuân Bách, một người kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại thủ đô, mức giá trên đã tăng so với trước đây.

“Đầu năm nay, những chiếc Raptor đời 2021 có giá sang nhượng trong khoảng 890-920 triệu đồng tùy chất lượng xe, nhưng hiện tại giá có xu hướng tăng”, anh Bách cho biết.

Vào năm 2021, Ford Ranger Raptor có giá bán lẻ đề xuất là 1,209 tỷ đồng. Với mức giá sang nhượng hiện tại lên gần 1 tỷ đồng, xe chỉ mất giá khoảng 355 triệu đồng sau 5 năm sử dụng (Ảnh: Nguyễn Thanh).

Trong khi đó, một chiếc Ford Ranger Raptor sản xuất đầu năm 2023, đi khoảng 39.000km, thuộc thế hệ mới, chịu niên hạn 25 năm và mang biển xe tải đang được rao bán với mức giá 1,07 tỷ đồng tại Hà Nội. So sánh này cho thấy các xe đời 2021 không niên hạn đang bị “thổi giá” mạnh.

Thế hệ mới của Ford Ranger Raptor không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt hơn đời cũ, mà còn được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian (trước đây là bán thời gian) với hộp số phụ hai tốc độ điều khiển điện, đi kèm tính năng khóa vi sai cầu sau.

Thế hệ mới của Ford Ranger Raptor có 7 chế độ lái, bao gồm chế độ Baja chuyên dụng cho vận hành off-road ở tốc độ cao (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Không chỉ vậy, xe còn được bổ sung đèn pha LED ma trận (trước đây chỉ là LED thường) cùng nhiều trang bị tiện nghi hấp dẫn khác. Tuy nhiên, động cơ của mẫu bán tải hiệu suất cao này vẫn là loại máy dầu tăng áp kép, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, sản sinh 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm.