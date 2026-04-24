Bên trong chiếc Mercedes S 63 bỏ hoang gần 10 năm đang bán 88 triệu đồng

Một chiếc Mercedes-AMG S 63 từng bị bỏ hoang gần 10 năm, hiện nằm ở một garage kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Xe đang được chủ xưởng rao bán với giá 88 triệu đồng.

Chiếc xe này thuộc thế hệ W221, sản xuất 2007. Vào thời điểm mới ra mắt, mẫu sedan hiệu năng cao thuộc dòng S-Class có giá ước tính khoảng 7-8 tỷ đồng. Hiện một số chiếc S 63 AMG cùng đời có giá 400-500 triệu đồng trên các nền tảng mua bán xe cũ.

Trao đổi với PV báo Dân trí, anh Trần Văn Dân, chủ garage cho biết xe vẫn còn chìa khóa, nhưng đã được thanh lý hủy, đồng nghĩa với việc không còn giấy tờ hợp lệ để lăn bánh trên đường. Sau khi đăng tải thông tin rao bán, chiếc xe nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Theo anh Dân, khách hàng tiềm năng nhất mà anh hướng đến là các garage mang về rã xe để lấy phụ tùng. Khách hàng cá nhân mua về phục dựng để trưng bày cũng khả thi, nhưng điều đó cũng không dễ dàng. Đại tu chiếc xe này rất tốn kém do hầu hết phụ tùng, linh kiện đã xuống cấp trầm trọng.

Sau gần 10 năm phơi mưa nắng ngoài trời, phần ngoại thất của chiếc xe vẫn gần như giữ được nguyên trạng. Tuy nhiên, có thể nhận ra bóng hơi của hệ thống treo khí nén đã hỏng khiến bốn bánh xe thụt sâu vào bên trong. Logo Mercedes-Benz trước mũi xe và logo AMG phía sau đã biến mất.

Bodykit, phanh hiệu suất cao, hệ thống treo, mâm hợp kim trên chiếc xe này đều do AMG phát triển.

Khối động cơ V8 6.2L đã xuống cấp trầm trọng. Ở trạng thái nguyên bản, động cơ này cho công suất 525 mã lực tại 6.800 vòng/phút và mô-men xoắn 630Nm tại 5.200 vòng/phút, kết hợp hộp số 7 cấp tự động 7G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau. Thời gian tăng tốc 0-100km/h trong 4,6 giây. Đây là những thông số khủng với một chiếc sedan nặng 2 tấn ở thời điểm xe ra mắt.

Nội thất bên trong vẫn còn nhiều rác, bụi bẩn. Nhiều khu vực đã bị bong tróc nặng sau gần 10 năm bỏ hoang trên vỉa hè. Nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn thấy một chiếc xe từng là mơ ước của số đông giờ lại chịu cảnh hoang tàn hẩm hiu.

Là phiên bản cao cấp nhất của S-Class W221, Mercedes-AMG S 63 đời 2007 vẫn sở hữu nhiều trang bị mà nhiều chiếc xe ngày nay vẫn phải mơ ước, như lẫy chuyển số sau vô lăng, 3 chế độ lái (Manual, Comfort, Sport), đồng hồ cơ trên bảng táp lô, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí ghế. Vật liệu gỗ, nhôm và da đều là loại cao cấp.

Tình trạng của hàng ghế sau tệ hơn. Bề mặt da ghế ngồi đã bong tróc gần hết. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.079 x 1.872 x 1.473mm, chiều dài cơ sở 3.035mm. Nhờ đó, khoảng để chân và không gian hàng ghế sau rất rộng. Đây thường là nơi dành cho chủ nhân chiếc xe.

Trần xe có cửa sổ trời và gương trang điểm riêng cho hàng ghế sau.

Táp pi cửa có gạt tàn thuốc, các nút bấm điều chỉnh kính và hệ thống rèm che nắng hàng ghế sau.

Anh Trần Văn Dân cho rằng, chiếc xe này vẫn có khả năng phục hồi, nhưng chắc chắn không ai làm điều đó. Thứ nhất là phục hồi rất tốn kém. Thân vỏ, động cơ, hộp số có thể vẫn đại tu được, nhưng hệ thống dây điện, vật liệu nội thất đã hỏng hết do thời tiết và chuột bọ.

Thứ hai là phục hồi xong cũng không thể đăng kiểm và tham gia giao thông do không có giấy tờ hợp lệ.

Ảnh: Trần Văn Dân