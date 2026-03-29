Toyota Hilux 2026 biển số Hà Nội mới chạy 300km đã được rao bán

Trong tuần qua, quy định phân loại xe bán tải được áp dụng theo Thông tư số 53/2024 và Quyết định hạn chế ô tô tải (trong đó có xe tải pickup/xe bán tải) của UBND Hà Nội áp dụng từ ngày 15/1 khiến nhiều chủ xe bán tải lo lắng. Cá biệt, một người đã vội rao bán xe chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Chiếc Toyota Hilux phiên bản Trailhunter 2.8 4x4 AT màu đen, đời 2026 trong bài viết này là một ví dụ điển hình. Theo lời người bán, chủ xe rao bán vì lo ngại quy định hạn chế xe bán tải vào nội thành Hà Nội. Xe mang biển đăng ký Hà Nội, đang được rao bán với giá 965 triệu đồng.

Chiếc Toyota Hilux 2026 được rao bán sau 300km sử dụng (Ảnh: Linh Vũ).

Bài đăng rao bán chiếc xe này thu hút rất nhiều sự chú ý. Số đông cho rằng mức giá 965 triệu đồng không hợp lý, bởi Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT hiện có giá bán 903 triệu đồng, cộng thêm chi phí lăn bánh tại Hà Nội chỉ quanh mốc 970 triệu đồng.

Trước ý kiến trên, người bán cho biết xe đã được lắp thêm rất nhiều phụ kiện, đồng thời người mua có thể nhận xe và sử dụng ngay. Hiện tại, khách mua Toyota Hilux mới phải chờ ít nhất 1-2 tháng mới được nhận xe.

Do thời gian sử dụng ngắn, người bán cho biết xe còn "rất mới". Xe đã được lắp một số phụ kiện như nắp thùng cuộn, thanh thể thao, camera hành trình, dán phim cách nhiệt và trải sàn.

Xe đã được lắp một số phụ kiện từ đại lý (Ảnh: Linh Vũ).

Đây không phải trường hợp duy nhất gần đây rao bán xe bán tải sau thời gian ngắn sử dụng. Trước đó, một chủ xe ở Bắc Ninh đã bán chiếc Ford Ranger Wildtrak đời 2026 mới mua được 3 tuần, ODO 400km, với giá hơn 800 triệu đồng, chấp nhận lỗ gần 200 triệu đồng.

Theo dữ liệu từ một nền tảng mua bán ô tô trực tuyến, chỉ trong 5 ngày có tới 86 tin xe bán tải chào bán và đều thuộc đời 2025, 2026.

Nội thất còn rất mới của chiếc Toyota Hilux đang được rao bán (Ảnh: Linh Vũ).

Trong phân khúc xe bán tải phổ thông, Toyota Hilux đang nổi lên như một hiện tượng. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota đã bàn giao 871 xe Hilux đến tay khách hàng trong tháng 2, tăng trưởng 580% so với tháng 1.

Kết quả này vượt qua doanh số 809 xe của Ford Ranger, đánh dấu lần đầu tiên Toyota Hilux vươn lên dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, sau rất nhiều năm lép vế trước Ranger.

Không khó để lý giải thành công của Toyota Hilux. Mẫu xe này luôn thuộc nhóm xe bán chạy tại Thái Lan nhờ sự bền bỉ, ít hỏng vặt, phù hợp với mục đích chở hàng hóa.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, đa số người dùng xe bán tải với mục đích di chuyển cá nhân. Do đó, vẻ ngoài "ăn chơi" của Hilux thế hệ mới đã giúp mẫu xe này đáp ứng nhu cầu của khách Việt.