Ngậm ngùi nhận Toyota Hilux mới sau khi có hướng dẫn phân biệt xe bán tải

Trần Thị Thu Hoài bên chiếc Toyota Hilux Trailhunter mới nhận (Ảnh: NVCC).

9h30 ngày 20/3, Trần Thị Thu Hoài nhận chìa khóa chiếc Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT từ đại lý Toyota Thái Hòa Từ Liêm (Hà Nội). Tuy nhiên, thay vì niềm vui như nhiều người khi nhận xe mới, cảm xúc của cô lại hoàn toàn trái ngược.

"Hôm nay, thực sự mình miễn cưỡng đi nhận xe vì giấy tờ đã hoàn tất. Chi một số tiền lớn để sở hữu xe mới mà không hề vui vẻ. Đến nỗi khi nhân viên bán hàng tặng hoa chúc mừng, mình còn nói thôi, chúc mừng gì, mang xe về cũng chưa dám sử dụng", Thu Hoài chia sẻ.

"Mua xe mới nhưng không dám sử dụng"

Thu Hoài kể, tối 19/3, sau khi đọc hướng dẫn phân biệt ô tô con pickup và ô tô tải pickup của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) đăng tải trên Facebook, cô cảm thấy bất an và lo lắng.

Chiếc Toyota Hilux của Thu Hoài là phương tiện ô tô tải Pickup cabin kép, thuộc loại ô tô tải thông dụng (Ảnh: NVCC).

Lý do là, chiếc Toyota Hilux cô đặt mua vừa hoàn tất kiểm định, đăng ký biển số và phía công ty tài chính mới chấp nhận giải ngân khoản vay trả góp vào đầu giờ chiều cùng ngày (19/3).

"Giờ nhận xe rồi, mình tạm thời phủ bạt, để ở nhà chứ chưa dám lái đi đâu", Thu Hoài cho biết.

Trước đây, cô sử dụng một chiếc ô tô con chạy xăng, nhưng vì do nhu cầu công việc nên đã bán đi để chuyển sang xe bán tải.

"Mình kinh doanh nội thất nhập khẩu, thường xuyên giao hàng cho khách trong nội thành Hà Nội. Đồ nội thất bên mình có kích thước vừa phải thôi, nhưng chở bằng xe máy thì cồng kềnh, còn chở bằng xe tải van lại tốn kém. Chi phí thuê xe tải van cho quãng đường 15km đi vào nội thành Hà Nội khoảng 300.000 đồng và có thể lên tới 500.000 đồng vào dịp lễ Tết, là khá cao.

Để giảm chi phí giao hàng, mình quyết định trả góp một chiếc xe bán tải, đặt cọc ở đại lý vào ngày 6/3. Phương án này có thể giảm một nửa chi phí vận chuyển, giúp sản phẩm cạnh tranh hơn. Ngoài ra, xe còn phục vụ các nhu cầu khác, như đưa nhân viên đi gặp khách hàng hoặc di chuyển cá nhân.

Thu Hoài mua bán tải để giao hàng cho khách (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới của Cục CSGT, xe bán tải (loại phương tiện ô tô tải pickup) thuộc nhóm ô tô tải thông dụng, bị hạn chế lưu thông trong nội thành Hà Nội. Vì vậy, việc mua chiếc Hilux gần như không còn ý nghĩa.

Nếu chỉ được vào nội thành từ 21 giờ đến 6 giờ sáng thì rất khó. Các công ty chủ yếu làm việc giờ hành chính, thuê người giao hàng ban đêm không dễ, khách cũng không muốn nhận hàng vào khung giờ đó. Với tình hình như vậy, mình chưa biết phải làm thế nào", Thu Hoài bày tỏ.

"Nếu biết sớm, mình sẽ chấp nhận mất 70 triệu đồng tiền cọc"

Theo Thu Hoài, nếu hướng dẫn của Cục CSGT được ban hành cùng thời điểm với Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND Hà Nội, áp dụng từ ngày 15/1, cô chắc chắn không vay trả góp để mua xe bán tải, thậm chí chấp nhận mất khoản đặt cọc 70 triệu đồng.

"Thà mất 70 triệu đồng còn tốt hơn phải gánh khoản vay lớn mà không biết có thể sử dụng xe đó để vào nội thành Hà Nội trong giờ cao điểm hay không", Thu Hoài chia sẻ. "Nếu không có cách giải quyết, mình sẽ nhờ nhân viên bán hàng ở tỉnh khác rao bán lại xe để cắt lỗ. Đây là phương án xấu nhất mà mình nghĩ tới".

Nếu biết hướng dẫn sớm hơn, Thu Hoài sẽ không mua bán tải (Ảnh: NVCC).

"Đây không chỉ là cảm xúc của riêng mình. Trong cộng đồng người dùng Toyota Hilux, nhiều người cũng đang muốn bỏ cọc, bởi hiện nay, không phải đặt là có xe ngay. Họ phải đặt cọc 50-70 triệu đồng và chờ đến tháng 5 hoặc tháng 6 mới nhận xe. Xe chưa nhận mà đã bị hạn chế thì mua để làm gì", Thu Hoài nói.

Trên website của Toyota Việt Nam, Hilux Trailhunter có giá bán đề xuất 903 triệu đồng. Chiếc xe của Thu Hoài có chi phí lăn bánh hơn 1 tỷ đồng, bao gồm cả phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ.