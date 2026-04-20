Thêm ô tô hybrid cắm sạc chuẩn bị mở bán tại Việt Nam

Bên cạnh các mẫu như Jaecoo J7, Kia Sorento, Volvo XC90 Recharge (T8), Volvo XC60 Recharge (T8), BYD M5 hay BYD Sealion 6…, người dùng tại thị trường Việt Nam sắp có thêm một lựa chọn xe hybrid cắm sạc (PHEV) là Lynk & Co 900.

Dòng SUV cỡ lớn Lynk & Co 900 được trưng bày tại một sự kiện dành cho khách hàng ở Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng của Lynk & Co Việt Nam, mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Trung Quốc sẽ được ra mắt thị trường trong nước vào tháng 6 này. Hiện tại, giá xe vẫn chưa được công bố, nhưng theo các thông tin được chia sẻ, Lynk & Co 900 sẽ có giá khoảng 3 tỷ đồng.

Dù chưa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, dòng 900 đã được trưng bày tại một số sự kiện của thương hiệu Lynk & Co.

Dòng SUV cỡ lớn của Lynk & Co sở hữu ngoại thất hầm hố, không có quá nhiều đường cắt xẻ hay đường dập nổi. Điểm nhấn ở thiết kế ngoại thất là màn hình trải dài ở phần đầu xe với khoảng 10.000 bóng LED. Màn hình này có thể hiển thị hình ảnh hoặc chữ.

Xe có chiều dài 5.240mm, chiều rộng 1.999mm, và chiều cao 1.810mm. Với kích cỡ này, Lynk & Co 900 còn dài hơn cả dòng SUV Lexus LX600 (chiều dài 5.100mm).

Khoang lái của Lynk & Co 900 (Ảnh: Hội An).

Tương tự một số mẫu xe khác của Lynk & Co, không gian bên trong của dòng SUV đầu bảng này không được trang bị nhiều nút bấm vật lý; điểm nhấn là hai màn hình cỡ lớn.

Màn hình thông tin - giải trí điều khiển gần như toàn bộ chức năng của xe, với kích thước 30 inch. Trong khi đó, trên trần xe có một màn hình có kích thước tương tự, phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc, chơi game… của người ngồi hàng ghế sau.

Theo công bố của Lynk & Co, mẫu 900 được trang bị động cơ 2.0T kết hợp hybrid sạc ngoài DHT Pro, cho tổng công suất 540kW (tương đương 724 mã lực) và mô-men xoắn 1.038Nm.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây, sử dụng bộ pin có dung lượng 52,38kW, cho phạm vi hoạt động thuần điện hơn 200km.

Màn hình 30 inch được tích hợp trên trần xe (Ảnh: Hội An).

Nếu được chốt mức giá khoảng 3 tỷ đồng, Lynk & Co 900 sẽ nằm ở phân khúc cao cấp cùng các mẫu như Audi Q6 e-tron, BMW 5 Series, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan hay Volvo XC90…

Lynk & Co 900 có thể hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm một dòng xe mới, thiết kế khác biệt, trang bị nhiều công nghệ và tiện nghi, không đặt nặng yếu tố thương hiệu khi quyết định mua xe.