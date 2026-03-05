Tháng đầu có bản mới, Toyota Hilux ghi nhận doanh số kỷ lục gần 900 xe

Theo số liệu bán hàng được Toyota Việt Nam (TMV) công bố, đa phần các sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật đều ghi nhận doanh số sụt giảm ở tháng 2 do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chỉ trừ Corolla Cross và Hilux. Đáng chú ý, Hilux tiêu thụ kỷ lục 871 xe, lần đầu giành lấy vị trí số 1 của TMV.

Toyota Hilux đã được nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối tháng 1 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mẫu xe Tháng 1 Tháng 2 Hilux 128 871 Vios 1.118 615 Veloz Cross 861 595 Yaris Cross 1.150 638 Corolla Cross 125 379 Innova Cross 546 397

Doanh số bán hàng của các mẫu xe Toyota trong tháng 2 (Đơn vị: Xe).

So với tháng đầu năm 2026, doanh số của Toyota Hilux tăng gần 7 lần trong tháng 2. Kết quả này thể hiện được sức hút của mẫu bán tải này, sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới.

Giới chuyên gia lý giải, Hilux 2026 thành công thu hút được sự chú ý của khách hàng nhờ giá bán lẻ đề xuất được điều chỉnh giảm tới 96 triệu đồng so với đời cũ, đi kèm nhiều điểm mới về thiết kế và trang bị. Theo đánh giá của một số người dùng, vẻ ngoài của Hilux giờ đây có phần “ăn chơi” hơn.

Các hãng xe khác chưa công bố doanh số, nên chưa rõ vị thế của Toyota Hilux trong phân khúc bán tải sẽ thay đổi ra sao với kết quả trên. Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, Hilux có khả năng lớn sẽ bán được nhiều xe hơn Mitsubishi Triton trong tháng 2, thậm chí uy hiếp Ford Ranger.

Nội thất của Toyota Hilux sở hữu nhiều đường nét “vay mượn” từ mẫu Land Cruiser Prado (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Số liệu trên là tín hiệu đáng mừng với Toyota Hilux 2026. Tuy nhiên, doanh số của mẫu bán tải này có thể sẽ khó duy trì được mức trên trong tháng 3, do đang gặp tình trạng khan hàng.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, ngay từ cuối tháng 2, nhiều đại lý đã cho biết chỉ còn có sẵn 2 bản thấp, và không đủ tùy chọn màu sắc ngoại thất. Khách hàng quan tâm biến thể Trailhunter cao cấp nhất cần ký hợp đồng đặt cọc, có nơi hẹn tới tháng 5 mới bàn giao xe.