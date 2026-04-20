Honda Square X125: “Xế phượt” độc lạ nhập từ Trung Quốc, giá ngang SH

Một cơ sở kinh doanh xe nhập khẩu tại TPHCM đã chính thức mở bán mẫu xe tay ga Honda Square X125 2026. Đây là lần đầu tiên sản phẩm này xuất hiện tại nước ta, có xuất xứ Trung Quốc và được chốt giá bán lẻ đề xuất 88 triệu đồng.

Cùng tầm tiền trên, nếu mua xe chính hãng, người dùng có thể tiếp cận phiên bản cao cấp nhất của dòng SH125i (85,5 triệu đồng). Tại đất nước tỷ dân, Square X125 được phân phối với giá bán 12.680 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 49 triệu đồng.

Honda Square X125 là sản phẩm của liên doanh Sundiro Honda, chuyên sản xuất xe máy và xe điện của hãng xe Nhật Bản tại Trung Quốc (Ảnh: Minh Long).

Với chiều dài 1.781mm, chiều rộng 778mm, chiều cao 1.107mm, đi kèm chiều cao yên ở mức 740mm, Honda Square X125 thuộc phân khúc xe tay ga cỡ nhỏ. Thiết kế của xe gợi nhớ đến dòng Zoomer từng được mở bán tại nước ta, nhưng sở hữu nhiều đường nét vuông vức một cách cực đoan.

Bù lại, kiểu dáng này tạo sự độc đáo và cá tính, qua đó thu hút được sự chú ý của người dùng trẻ. Đặc biệt, xe có tính tùy biến cao, như phần yên sau có thể gập lên làm tựa lưng cho người lái, đồng thời để mở phần baga, phù hợp cho việc lắp đặt các thùng hành lý.

Trong khi đó, phần đầu xe được thiết kế phẳng và lắp đặt sẵn baga, giúp người dùng dễ dàng trang bị thêm các phụ kiện cần thiết.

Một chiếc Honda Square X125 sau khi được lắp đặt nhiều phụ kiện phù hợp cho các chuyến phượt đường dài (Ảnh: Thưởng Motor).

Về trang bị, Honda Square X125 sở hữu hệ thống đèn LED trước/sau, màn hình thông tin LCD 5 inch, chìa khóa thông minh, phanh đĩa đi kèm công nghệ chống bó cứng ABS và một số cổng sạc (USB-A và Type C) dưới tay lái.

“Trái tim” của mẫu xe tay ga này là động cơ ESP dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, Square X125 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,7 lít/100km.

Lốp xe có vân gai, hứa hẹn khả năng chinh phục địa hình nhẹ (Ảnh: Long Nguyen).

Phân khúc xe máy cỡ nhỏ mang yếu tố phượt khá sôi động tại nước ta, với sự xuất hiện của Yamaha PG-1 và Honda CT125. Trong đó, PG-1 đang là dòng xe được ưa chuộng, nhờ giá bán dễ tiếp cận (31 triệu đồng), còn CT125 không phải là sản phẩm dành cho số đông, do có giá khởi điểm gần 86 triệu đồng.

Theo giới chuyên gia, Honda Square X125 sở hữu giá bán không rẻ nhưng sẽ thu hút được một lượng khách hàng nhất định có điều kiện tài chính tốt, tìm kiếm một phương tiện độc lạ, cá tính và ít “đụng hàng”.