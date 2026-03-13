Thế độc tôn bị phá vỡ ở nhiều phân khúc: Xpander hụt hơi, Hilux vượt Ranger

Doanh số thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2 hằng năm thường sụt giảm mạnh do trùng dịp Tết Nguyên đán. Tháng 2 năm nay không phải ngoại lệ, với doanh số đạt 19.278 xe, giảm 48% so với tháng trước đó và giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, sự biến động còn được ghi nhận ở một số phân khúc cụ thể, khi nhiều "ông vua" mất ngôi.

Toyota Hilux lần đầu vượt Ford Ranger

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota đã bàn giao 871 xe Hilux đến tay khách hàng trong tháng 2, tăng trưởng 580% so với tháng 1. Kết quả này vượt qua doanh số 809 xe của Ford Ranger, đánh dấu lần đầu tiên Toyota Hilux chạm tới vị trí ngôi vương phân khúc xe bán tải tại Việt Nam sau rất nhiều năm lép vế trước Ranger.

Toyota Hilux lần đầu giành ngôi vương phân khúc xe bán tải tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Không khó để lý giải thành công của Toyota Hilux. Mẫu xe này vừa ra mắt thế hệ mới trong tháng đầu năm 2026 với nhiều điểm mới về thiết kế, trang bị; đồng thời, giá bán lẻ đề xuất được điều chỉnh giảm tới 96 triệu đồng so với đời cũ.

Hilux luôn thuộc nhóm xe bán chạy tại Thái Lan nhờ sự bền bỉ, ít hỏng vặt, phù hợp với mục đích chở hàng hóa. Nhưng ở Việt Nam, đa số người dùng xe bán tải với mục đích di chuyển cá nhân. Do đó, vẻ ngoài "ăn chơi" của Hilux thế hệ mới đã giúp mẫu xe này đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Nội thất của Toyota Hilux sở hữu nhiều đường nét "vay mượn" từ mẫu Land Cruiser Prado (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giống các mẫu xe mới ra mắt thị trường, đà bứt tốc của Toyota Hilux trong tháng 2 còn nhờ vào lượng đơn đặt cọc trước của khách hàng chờ bản mới. Sau khi Hilux mới ra mắt, do cầu vượt cung, tình trạng "bia kèm lạc" xuất hiện ở một số đại lý nhưng không kéo dài. Hiện tại, khách hàng đặt xe phải chờ 1-2 tháng mới được bàn giao.

Tuy nhiên, cần thêm thời gian để đánh giá sự thống trị của Toyota Hilux có bền vững không, hay chỉ là hiện tượng nhất thời. Nếu cộng dồn doanh số 2 tháng đầu năm 2026, doanh số Ford Ranger (2.654 xe) vẫn vượt xa Toyota Hilux (999 xe).

Mitsubishi Xpander chững lại

Tương tự trường hợp của Ford Ranger ở phân khúc bán tải, Mitsubishi Xpander cũng đánh rơi ngôi vương ở phân khúc xe đa dụng (MPV) phổ thông sử dụng động cơ xăng.

Trong tháng 2, mẫu MPV Nhật Bản đạt mức tiêu thụ 530 xe, giảm mạnh 72% so với tháng trước đó. Kết quả này đẩy Xpander xuống vị trí thứ 2 trong phân khúc, nhường chỗ cho Toyota Veloz Cross với doanh số 595 xe.

Mitsubishi Xpander bất ngờ bị Toyota Veloz Cross vượt qua trong phân khúc MPV phổ thông sử dụng động cơ xăng (Ảnh: MMV).

Nếu tính gộp xe thuần điện, VinFast Limo Green mới thực sự là ông vua phân khúc MPV phổ thông, với 1.808 xe đến tay khách hàng. Kế đến là VinFast VF MPV 7 (bản cao cấp của Limo Green) với 1.165 xe, sau đó tới Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander.

Xét toàn thị trường ô tô Việt Nam, Mitsubishi Xpander rơi xuống vị trí thứ 18 trong tháng 2 dù trước đây thường xuyên nằm trong Top 10, thậm chí từng giữ vị trí số 1 về doanh số trong năm 2023.

Hyundai Creta vươn lên

Cuối cùng là nhóm SUV hạng B động cơ xăng. Trong tháng 2, Hyundai bán được 645 xe Creta cho khách Việt, vượt Toyota Yaris Cross (638 xe) và Mitsubishi Xforce (545 xe). Trước đây, vị trí này thường thuộc về Mitsubishi Xforce hoặc Toyota Yaris Cross.

Hyundai Creta nắm giữ vị trí số 1 phân khúc SUV hạng B sử dụng động cơ xăng trong tháng 2 (Ảnh: Hyundai Việt Nam).

Ngôi vương của Hyundai Creta không nhờ sự bứt tốc doanh số, mà đến từ việc duy trì doanh số tốt hơn trong tháng Tết Nguyên đán. So với tháng 1, doanh số Creta giảm 47% trong tháng 2, thấp hơn đáng kể so với mức giảm 67% của Xforce.

Dẫu vậy, nếu xét cả phân khúc SUV hạng B, "ông vua" thực sự là VinFast VF 6, với doanh số 1.042 xe. Trong bối cảnh xu hướng xe xanh lên ngôi, các mẫu SUV hạng B sử dụng động cơ xăng khó có thể cạnh tranh ngôi đầu với VinFast VF 6.

Không thể phủ nhận việc kết quả này cho thấy Hyundai Creta đang dần lấy lại sức hút. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời giữa năm 2025, Hyundai Creta không thay đổi đáng kể về kích thước, nhưng thiết kế phía trước và phía sau xe đã hấp dẫn hơn. Đáng chú ý, thiết kế nội thất lột xác toàn diện như thế hệ mới, hiện đại và bắt mắt hơn.