Loạt xe điện và hybrid mới ra mắt khách Việt trong tháng 3

Sau một tháng "ngủ đông" do trùng dịp Tết Nguyên đán, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận tới 8 mẫu xe mới ra mắt trong tháng 3; trong đó, hơn một nửa là xe thuần điện và xe hybrid, mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn ngày càng đa dạng, có đủ từ xe van chở hàng, xe gầm cao đô thị cho tới SUV hạng sang.

VinFast EC Van bản cửa lùa

Phiên bản cửa lùa rất được mong đợi của mẫu xe van chạy điện thương hiệu nội địa VinFast EC Van đã được trưng bày tại một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 3.

Ngoài việc có thêm cửa trượt cơ ở hông bên phải xe, phiên bản EC Van mới này không có nhiều thay đổi so với mẫu đã được giới thiệu trước đó.

VinFast EC Van được trang bị cửa trượt một bên. Phía sau xe vẫn được trang bị cửa mở lên trên (Ảnh: Hội An).

VinFast chưa chính thức công bố giá bán của EC Van cửa lùa, nhưng trước đó, đại lý từng tiết lộ mức giá khoảng 325 triệu đồng. Hiện tại, mẫu xe này được phân phối với hai phiên bản: Tiêu chuẩn (không có điều hòa, cửa kính kéo tay, giá 285 triệu đồng) và Nâng cao (có điều hòa, cửa kính chỉnh điện, giá 305 triệu đồng).

Thông số chính thức chưa được công bố, nhưng phiên bản cửa trượt có thể vẫn dùng động cơ điện công suất 40 mã lực và mô-men xoắn 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 18,3kWh, cho phạm vi hoạt động 175km sau mỗi lần sạc đầy. Công suất sạc nhanh DC tối đa là 24,2kW. Theo công bố của VinFast, thời gian sạc pin từ 10% đến 70% là khoảng 42 phút.

Xe có hai chỗ ngồi, khoang chở hàng có dung tích 2,6m3, trọng tải 650kg và khoảng sáng gầm 165mm (Ảnh: Hội An).

Phiên bản cửa lùa của VinFast EC Van vẫn có các trang bị cơ bản như đèn halogen trước/sau, mâm sắt sơn đen 14 inch, vô lăng nhựa, ghế nỉ, màn hình thông tin nhỏ, đài, phanh cơ…

Hiện mẫu xe VinFast EC Van được sử dụng phổ biến là mẫu xe giao hàng khai thác theo hình thức taxi tải của Xanh SM.

Geely EX2

Geely EX2 thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ chạy điện, cạnh tranh với VinFast VF 5.

Sản phẩm xe điện đến từ Trung Quốc được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Pro và Max, có giá bán lần lượt 459 triệu và 499 triệu đồng.

Thiết kế ngoại thất của Geely EX2 khá mềm mại với nhiều đường bo tròn (Ảnh: Hội An).

Một số trang bị đáng chú ý của dòng xe thuần điện EX2 gồm: dẫn động cầu sau, hệ thống treo sau đa điểm, la-zăng 16 inch và nền tảng toàn cầu GEA.

Theo công bố của nhà sản xuất, EX2 được trang bị hệ thống động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM), công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm, hệ truyền động điện 11-in-1.

Hai phiên bản sử dụng động cơ giống nhau, chỉ khác ở trang bị tiện nghi nội thất và các tính năng an toàn. Bản Max sở hữu các tiện ích như đèn chiếu sáng tự động, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp sấy, trong khi bản Pro không có. Ngoài ra, bản Pro sử dụng mâm 15 inch, còn bản Max dùng mâm 16 inch.

Không gian bên trong Geely EX2 được thiết kế đơn giản, với màn hình thông tin - giải trí dạng cảm ứng có kích thước khá lớn - 14,6 inch, và bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng có kích thước 8,8 inch.

Khoang nội thất là nơi thể hiện rõ nhất sự khác biệt giữa hai phiên bản (Ảnh: Hội An).

Bản tiêu chuẩn Pro chỉ được trang bị cơ bản, với ghế bọc vinyl, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, vô lăng chỉnh tay 2 hướng, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa chỉnh cơ và phanh tay điện tử.

Trong khi đó, bản Max vẫn được trang bị ghế chỉnh cơ, nhưng vật liệu hoàn thiện cao cấp hơn, đi kèm chìa khóa thông minh và nút bấm khởi động. Ngoài ra, xe còn có điều hòa tự động, cùng một số tính năng tiện ích như chống kẹt cửa kính.

Trang bị an toàn của bản Pro chỉ bao gồm các hệ thống cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh, khởi hành ngang dốc và camera lùi. Trong khi đó, bản Max có thêm gói hỗ trợ lái nâng cao với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động và camera 540 độ.

Geely EX5 PHEV

Cạnh tranh ở phân khúc CUV cỡ C vốn đã khá chật chội, nhưng mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) này lại nằm trong nhóm có giá bán cao nhất. Cụ thể, Geely EX5 EM-i được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản: Pro giá 789 triệu đồng, Max giá 909 triệu đồng, và Ultra giá 969 triệu đồng.

Mẫu xe của Geely có bề ngoài khá giống BYD Sealion 6 cũng đến từ Trung Quốc (Ảnh: Hội An).

Cả 3 phiên bản của Geely EX5 EM-i được trang bị cùng một hệ thống động cơ hybrid Thor 1.5L gồm máy xăng công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 136Nm và hệ truyền động điện 11-in-1 có công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 262Nm.

Tuy nhiên, 3 phiên bản lại có sự khác nhau ở dung lượng pin. Trên bản Pro và Max, Geely trang bị cho mẫu xe này bộ pin LFP có dung lượng 18,4kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện 105km. Trong khi đó, bản Ultra dùng pin LFP với dung lượng 29,8kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện 170km.

Nội thất được thiết kế tối giản, với màn hình giải trí 15,4 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình đa thông tin sau vô-lăng kích thước 10,2 inch. Bản Max và Ultra được trang bị thêm màn hình HUD 13,8 inch (Ảnh: Hội An).

Theo công bố của nhà sản xuất, với sự kết hợp của động cơ xăng và mô-tơ điện, Geely EX5 EM-i có tổng quãng đường di chuyển vào khoảng 1.500km. Hệ thống sạc nhanh DC cho pin từ 30% đến 80% trong 20 phút (bản Pro và Max) và 16 phút (bản Ultra).

Ở phân khúc CUV cỡ C, Geely EX5 EM-i sẽ phải cạnh tranh với các mẫu PHEV như BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7, và cả các xe động cơ đốt trong như Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator, Honda CR-V, Ford Territory hay Mazda CX-5.

Omoda C5 SHS-H

Omoda C5 SHS-H được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Premium và Flagship, có giá bán lần lượt 699 triệu đồng và 749 triệu đồng.

Xe được trang bị hệ thống hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L (141 mã lực và 215Nm), kết hợp mô-tơ điện (150kW và 310Nm), cho tổng công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 295Nm, kết hợp hộp số DHT và hệ dẫn động cầu trước.

Theo công bố của nhà sản xuất, Omoda C5 SHS-H có mức tiêu thụ nhiên liệu 4,9 lít/100km, di chuyển hơn 1.000km với một bình xăng đầy.

Omoda C5 SHS-H mang kiểu dáng SUV lai coupe (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

So với phiên bản chạy xăng, Omoda C5 SHS-H có một số thay đổi về ngoại thất, như mặt ca lăng mới, bổ sung thanh giá nóc và thiết kế phần đuôi xe khác biệt. Xe cũng được trang bị bộ mâm mới với phối màu hai tông.

Điểm nhấn trong khoang lái là dải màn hình kép 12,3 inch, bao gồm màn hình sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe có một số trang bị tiện nghi đáng chú ý như khởi động, mở cửa sổ, bật điều hòa từ xa, sạc không dây, cửa sổ trời, điều hòa 2 vùng tự động tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM0.3...

Về tính năng an toàn, cả hai phiên bản được trang bị tiêu chuẩn 7 túi khí, cân bằng điện tử, camera 540 độ, ga tự động, cảm biến trước sau. Riêng bản Flagship có 16 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS).

Omoda C5 SHS-H sẽ cạnh tranh với các mẫu xe hybrid cùng kích cỡ như Honda HR-V e:HEV RS và Toyota Corolla Cross HEV.

Volvo XC90 phiên bản nâng cấp

XC90 phiên bản nâng cấp sở hữu thiết kế hiện đại hơn và mang hơi thở đồng điệu với dải sản phẩm thuần điện thế hệ mới của Volvo.

Xe có giá bán 3,289 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp.

XC90 2026 được nâng cấp toàn diện về công nghệ và ngôn ngữ thiết kế (Ảnh: Volvo Car Việt Nam).

Thay đổi ấn tượng nhất tập trung ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt đan chéo là thiết kế mới, kết hợp cùng nắp ca-pô dập nổi và cản trước có tạo hình mới.

Cụm đèn pha “búa Thor” trứ danh giờ đây thanh mảnh hơn, với dải đèn kéo dài chạm tới khung viền lưới tản nhiệt, sử dụng công nghệ Matrix LED thế hệ mới giúp tăng khả năng quan sát.

Cụm đèn trước thích ứng chủ động (Active High Beam - AHB) không gây chói mắt các phương tiện ngược chiều và phía trước, nhưng vẫn đảm bảo cường độ chiếu sáng tối đa cho người lái.

Ở phía sau, cụm đèn hậu dọc đặc trưng được nâng cấp với các chi tiết chrome tối màu, làm nổi bật dải LED.

Thiết kế nội thất của XC90 2026 vẫn mang phong cách Bắc Âu đặc trưng (Ảnh: Volvo Car Việt Nam).

Trung tâm nội thất là màn hình trung tâm kích thước 11,2 inch nằm dọc, có độ phân giải cao (1.152 x 1.536 pixel), cùng lớp phủ chống chói LFC. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có hai chế độ hiển thị.

Hệ thống Camera 360 độ cũng được nâng cấp với giao diện chia đôi, trình chiếu đồng thời góc nhìn toàn cảnh 360 độ và góc 180 độ từ phía trước hoặc sau.

Volvo XC90 2026 được bán tại Việt Nam với duy nhất phiên bản Ultra B5 sử dụng động cơ B5 2.0L tăng áp kết hợp công nghệ mild-hybrid sử dụng bộ pin lithium-ion 48V. Cấu hình này mang đến cho chiếc SUV 7 chỗ cao cấp công suất tối đa 249 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm.

Volvo XC90 phiên bản nâng cấp sẽ cạnh tranh với các xe như Lexus RX (từ 3,35 tỷ đồng), Audi Q7 (từ 3,8 tỷ đồng), BMW X5 (từ 4,16 tỷ đồng), và Mercedes-Benz GLE (từ 4,669 tỷ đồng) trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng sang tại thị trường Việt Nam.