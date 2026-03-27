Chi tiết Geely EX2, xe điện giá từ 459 triệu đồng

Geely EX2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.580mm, với chiều dài cơ sở 2.650mm, tương đương kích cỡ của VinFast VF5 (3.965 x 1.720 x 1.580mm, chiều dài cơ sở 2.513mm).

Thiết kế ngoại thất của Geely EX2 khá mềm mại với nhiều đường bo tròn. Phần mui vuốt nhẹ về phía sau. Với thiết kế này, khoang hành khách phía sau của EX2 được đánh giá là khá thoải mái.

Ở phiên bản Max, hãng xe Trung Quốc trang bị cho EX2 hệ thống đèn chiếu sáng trước dạng LED với công nghệ thích ứng. Theo công bố của nhà sản xuất, công nghệ đèn này có khả năng chiếu sáng đường phía trước với khoảng cách 170m và rộng 22m.

Một số trang bị đáng chú ý của dòng xe thuần điện EX2 gồm: dẫn động cầu sau, hệ thống treo sau đa điểm, la-zăng 16 inch và nền tảng toàn cầu GEA.

Tương tự ngoại thất, không gian bên trong của Geely EX2 cũng được thiết kế khá tối giản. Màn hình thông tin - giải trí dạng cảm ứng có kích thước khá lớn - 14,6 inch, trong khi bảng đồng hồ sau vô lăng có kích thước 8,8 inch. Màn hình thông tin - giải trí sử dụng hệ điều hành Flyme Auto.

Hai phiên bản của chiếc EX2 có sự khác biệt nhau về trang bị nội thất. Phiên bản Pro chỉ được trang bị ghế lái chỉnh cơ, không có viền nội thất phía trước, không có sạc không dây…

Theo công bố của nhà sản xuất, EX2 được trang bị hệ thống động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM), công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm, hệ truyền động điện 11-in-1.

Hãng xe Trung Quốc trang bị cho mẫu xe thuần điện này bộ pin LFP có dung lượng 39,4kWh. Công suất sạc nhanh DC ở mức 70kW. Sau một lần sạc đầy pin, xe có thể di chuyển khoảng 395km.

Cũng theo nhà sản xuất, điểm nhấn của EX2 đến từ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên phiên bản Max. Các tính năng đáng chú ý của phiên bản này gồm: điều khiển hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo lệch làn đường (LDW), phanh khẩn cấp tự động (AEB), camera 540 độ.

Geely EX2 nói riêng và các mẫu xe Trung Quốc nói chung đều gây chú ý với người dùng về lượng trang bị các tính năng hiện đại. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh của EX2 có thể bị giảm nếu xét trên khía cạnh hạ tầng trạm sạc.

Tại thị trường Việt Nam, hệ thống trạm sạc của Geely hiện vẫn chưa phổ biến rộng rãi tại các tỉnh, thành.

Bên cạnh việc phát triển hệ thống bán hàng, Tasco Auto - đơn vị phân phối các mẫu xe Geely tại thị trường Việt Nam, cũng đang đầu tư xây dựng hạ tầng trạm sạc nhằm phục vụ các dòng xe điện.

Hiện tại, các trạm sạc cho xe Geely đang được bố trí tại các showroom thuộc hệ thống của Tasco Auto. Theo Tasco Auto, công ty và đối tác phát triển trạm sạc đặt mục tiêu xây dựng 55 trạm sạc tại hệ thống showroom của mình.

