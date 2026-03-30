Omoda C5 hybrid ra mắt, thêm khó cho HR-V e:HEV RS và Corolla Cross HEV

Sáng 30/3, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức ra mắt mẫu Omoda C5 SHS-H với 2 phiên bản Premium và Flagship, có giá bán lần lượt 699 triệu đồng và 749 triệu đồng. Mỗi phiên bản đều có 4 tùy chọn màu sắc: đen, đỏ, trắng và bạc.

Trong tháng 4, 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc mua xe sẽ nhận ưu đãi 7-8 năm đổ xăng miễn phí, tương ứng 70-80 triệu đồng. Giá bán sau khi trừ ưu đãi lần lượt là 599 triệu đồng với bản Premium và 669 triệu đồng với bản Flagship.

Omoda C5 SHS-H ra mắt thị trường Việt Nam (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Omoda C5 SHS-H mang kiểu dáng SUV lai coupe, kích thước tương đương nhóm SUV B+ như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V. Cụ thể, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.447 x 1.824 x 1.588mm, với chiều dài cơ sở 2.610mm.

Động cơ là loại máy xăng tăng áp 1.5L (141 mã lực và 215Nm), kết hợp mô-tơ điện (150kW và 310Nm), cho tổng công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 295Nm, kết hợp hộp số DHT và hệ dẫn động cầu trước.

Omoda & Jaecoo Việt Nam gọi hệ truyền động của C5 SHS-H là "Super Hybrid", có mức tiêu hao nhiên liệu 4,9 lít/100km, mang đến cho xe khả năng di chuyển hơn 1.000km với một bình xăng đầy. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,9 giây và tốc độ tối đa 175km/h. Hệ thống treo sau dạng đa liên kết.

Omoda C5 SHS-H có kích thước tương đương Toyota Corolla Cross và Honda HR-V (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Trang bị nội thất đáng chú ý là dải màn hình kép 12,3 inch, bao gồm màn hình giải trí trung tâm và màn hình sau vô lăng. Hệ thống kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bản cao cấp trang bị 8 loa Sony, trong khi bản thấp chỉ sử dụng 6 loa thường.

Một số trang bị khác đáng chú ý gồm: Kính 2 lớp cách âm chống ồn, khởi động, mở cửa sổ, bật điều hòa từ xa, đèn trang trí nội thất 64 màu, sạc không dây, cửa sổ trời, điều hòa 2 vùng tự động tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM0.3. Bản cao cấp có ghế bọc da và hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng.

Xe được trang bị dải màn hình kép (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Có 16 tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) chỉ có trên bản Flagship, bao gồm: cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, đèn pha thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động, hỗ trợ lái tự động...

Trong khi đó, các tính năng an toàn như 7 túi khí, cân bằng điện tử, camera 540 độ, ga tự động, cảm biến trước sau là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản.

Phiên bản máy xăng Omoda C5 đã bán tại Việt Nam từ cuối năm 2024 nhưng lượng khách hàng đón nhận không nhiều, dù giá bán khởi điểm chỉ ở mức 539 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mãi.

Tuy vậy, chuyên gia nhận định Omoda C5 SHS-H nhiều khả năng sẽ làm lung lay vị trí Honda HR-V e:HEV RS (835 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross HEV (728 triệu đồng).

So với HR-V e:HEV RS, Omoda C5 SHS-H có lợi thế về giá tiếp cận thấp hơn, trang bị phong phú và hệ thống treo sau đa liên kết, nhưng Corolla Cross HEV lại nổi bật ở uy tín thương hiệu cùng tệp khách hàng gia đình rất rộng. Omoda cần thêm thời gian để chứng minh độ ổn định vận hành, chi phí sử dụng lâu dài và khả năng giữ giá trên thị trường xe cũ.