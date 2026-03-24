Đại lý nhận cọc Hyundai Palisade thế hệ mới, dự kiến ra mắt trong quý III

Giới tư vấn bán hàng đã bắt đầu chào bán Hyundai Palisade thế hệ mới với mức phí đặt cọc 10 triệu đồng, cho thấy xe có thể được ra mắt trong quý III. Thông tin trên chưa được TC Motor xác nhận, nhưng theo giới chuyên gia, mẫu SUV cỡ E này có khả năng được nâng cấp trong năm nay.

Hyundai Palisade lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2023, là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ đầu tiên. Theo chu kỳ thông thường, một mẫu ô tô sẽ được nâng cấp lên thế hệ mới sau 2-3 năm kể từ khi ra mắt bản facelift.

Nhiều khả năng Hyundai Palisade 2026 sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Ở thế hệ mới, vóc dáng của Hyundai Palisade 2026 trở nên hầm hố, góc cạnh hơn hẳn so với phiên bản hiện hành. Kích thước của xe cũng có sự thay đổi, dài hơn 65mm và tăng 70mm về chiều dài cơ sở, giúp không gian nội thất rộng rãi hơn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm các thanh nan nằm ngang, cụm đèn chiếu sáng trước và đèn LED định vị ban ngày được thiết kế dọc theo dạng phân tầng. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED cũng sở hữu thiết kế tương tự.

Hyundai Palisade 2026 dài 5.060mm, rộng 1.980mm và cao 1.805mm.

Trang bị chi tiết của Hyundai Palisade 2026 dành cho thị trường Việt Nam chưa được hé lộ. Nếu giống thị trường quốc tế, nội thất của xe sẽ có cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ tùy phiên bản; trong đó, bản 7 chỗ có hàng ghế giữa kiểu thương gia, với bệ tỳ tay riêng biệt, đi kèm tính năng chỉnh điện, massage.

Ở khu vực người lái, Hyundai Palisade 2026 được trang bị vô lăng kiểu mới, sang trọng hơn, nhưng gợi liên tưởng tới trang bị của các dòng xe Land Rover. Bảng táp-lô được thiết kế liền khối, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm cùng kích cỡ 12,3inch.

Những trang bị tiện nghi được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên xe khi mở bán tại Việt Nam gồm: cổng sạc USB-C công suất 100W có thể dùng để sạc laptop, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, 14 loa Bose, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Về khả năng vận hành, Hyundai Palisade 2026 tại thị trường quốc tế có 2 tùy chọn động cơ mới. Đầu tiên là máy xăng tăng áp dung tích 2.5L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422Nm.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng tương tự nhưng có thông số 262 mã lực và 353Nm, kết hợp với một mô-tơ điện (73 mã lực và 264Nm), hộp số tự động 6 cấp và bộ pin có dung lượng 1,65kWh. Theo công bố của hãng xe Hàn Quốc, cấu hình trên tạo ra tổng công suất 334 mã lực, cho mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 7,69 lít/100km.

Trong khi đó, Palisade hiện hành tại Việt Nam đang được trang bị động cơ dầu 2.2L. Chưa rõ khi nâng cấp, mẫu SUV hạng E này sẽ sử dụng hệ truyền động mới, hay vẫn duy trì động cơ dầu để phù hợp với thị hiếu của khách Việt.

Ở thế hệ mới của Hyundai Palisade, các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao tiếp tục xuất hiện. Ngoài ra, xe còn có công nghệ mới như hệ thống Electric Evasive Handling Assist (E-EHA) dùng mô-tơ điện để hỗ trợ đánh lái tránh va chạm và kiểm soát điều hướng mô-men xoắn (e-DTVC).

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade sở hữu giá niêm yết dao động trong khoảng 1,469-1,589 tỷ đồng, nhưng thường xuyên có ưu đãi giảm giá lên tới 200 triệu đồng trong nhiều tháng gần đây.

Tuy nhiên, sức tiêu thụ của mẫu xe này chưa thực sự ấn tượng, khi chỉ bán được hơn 1.100 chiếc trong cả năm 2025.