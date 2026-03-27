Ford Ranger Raptor máy xăng V6 3.0L sắp bán tại Việt Nam

Sau khi lộ diện tại Việt Nam hồi tháng 1, Ranger Raptor V6 3.0L đang được các đại lý Ford trên toàn quốc nhận đặt cọc, dự kiến ra mắt trong tháng 5. Xe tiếp tục nhập khẩu từ Thái Lan.

Việc Ford Việt Nam mở bán Ranger Raptor V6 3.0L đã được giới chuyên môn dự đoán từ trước, bởi cấu hình máy dầu 2.0L Bi-Turbo đang dần bị loại bỏ trên các mẫu xe Ranger và Everest trên toàn cầu.

Ford Ranger Raptor V6 3.0L dự kiến tại Việt Nam từ tháng 5 (Ảnh: pistonheads)

Đúng như tên gọi, khác biệt lớn nhất giữa Raptor V6 3.0L và phiên bản hiện hành là khối động cơ xăng tăng áp kép EcoBoost V6 3.0L, cho công suất 392 mã lực và mô-men xoắn 583Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Hệ dẫn động bốn bánh có chế độ chạy 4A (4 bánh toàn thời gian).

So với Raptor máy dầu, động cơ xăng V6 3.0L mạnh hơn 182 mã lực và 83Nm mô-men xoắn.

Hệ thống treo vẫn sử dụng phuộc FOX 2,5 inch có cảm biến vị trí Position Sensitive Damping (PSD) đem đến khả năng thích ứng khi nén/hồi. Cùng với đó là khóa vi sai cầu sau và 7 chế độ lái (Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts và Baja).

Tính năng kiểm soát tốc độ off-road Trail Control có khả năng thiết lập ga tự động trên địa hình xấu, giúp người lái tập trung điều khiển vô lăng, hệ thống sẽ tự điều chỉnh chân ga và phanh.

Động cơ xăng V6 3.0L trên Ranger Raptor sản sinh công suất 392 mã lực (Ảnh: pistonheads).

Thiết kế bên ngoài không có sự thay đổi so với bản máy dầu, ngoại trừ ống xả kép ở phía sau. Phía trước vẫn sử dụng đèn pha Performance LED ma trận, bodykit hầm hố độc quyền của bản Raptor, bộ mâm 17 inch sơn đen và lốp địa hình 32 inch.

Bên trong nội thất, trung tâm bảng táp lô vẫn là màn hình cảm ứng đặt dọc 12inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng dàn âm thanh 10 loa Bang & Olufsen. Ghế ngồi khâu chỉ đỏ tương phản, vô lăng tích hợp tính năng sấy và lẫy chuyển số phía sau. Bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,4 inch.

Nội thất không khác biệt nhiều so với phiên bản máy dầu (Ảnh: pistonheads).

Khác biệt lớn nhất nằm ở vô lăng có thêm các nút bấm chỉnh chế độ ống xả, chỉnh giảm xóc cứng/mềm và chỉnh vô lăng nặng/nhẹ. Nút bấm "R" là cài đặt nhanh chế độ lái tùy chỉnh theo sở thích của người lái xe.

Dù mang hình hài xe bán tải, nhưng Ford Ranger Raptor thường được sử dụng với mục đích "chơi" hoặc đi lại cá nhân, dành cho những người thích sử dụng xe bán tải để đi phố, đi phượt, cắm trại hoặc off-road.

Tại Việt Nam, Ford Ranger Raptor máy dầu đang được phân phối với giá bán 1,299 tỷ đồng. Giá bán của phiên bản máy xăng V6 3.0L chưa được tiết lộ.