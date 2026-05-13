Lãnh đạo VinFast nói gì về nghi vấn từ bỏ ngành ô tô?

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinFast đã có những chia sẻ với phóng viên để làm rõ hơn về chủ đề này.

Dư luận cho rằng kế hoạch tái cấu trúc là chiêu chủ động rút lui của VinFast khỏi lĩnh vực sản xuất ô tô. Bà có thể làm rõ bản chất thực sự của việc này?

- Bản chất là Công ty CP NC Đầu tư và Phát triển Tương Lai cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại một phần tài sản của Công ty VinFast Việt Nam hiện tại, gồm 2 nhà máy của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh với giá chuyển nhượng là 13.309,6 tỷ đồng.

Cùng với việc mua lại 2 nhà máy, bên mua cũng phải nhận lại đại đa số tổng nợ và các nghĩa vụ phải trả của VinFast hiện tại, tổng cộng khoảng 182 ngàn tỷ đồng (tại thời điểm 31/3), và sẽ sản xuất ô tô theo đơn đặt hàng của VinFast.

Như vậy, sau tái cấu trúc Công ty VinFast sẽ không còn mảng sản xuất. Còn các phần khác như nghiên cứu phát triển sản phẩm, thiết kế xe, kinh doanh, hậu mãi,... thì sao, thưa bà?

- Công ty VinFast vẫn giữ lại mảng sản xuất ở toàn cầu, còn ở Việt Nam sẽ thuê Công ty Tương Lai sản xuất. Các phần còn lại không thuộc phạm vi của giao dịch này, vẫn của VinFast và vẫn hoạt động bình thường.

Như vậy có thể hiểu là Công ty VinFast sẽ không còn nợ gì nữa, thưa bà?

- Đúng vậy, sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam cơ bản sẽ hết nợ, chỉ còn lại một con số nhỏ.

Căn nguyên của việc tái cấu trúc có phải nhằm đẩy sớm thời hạn có lãi kỳ vọng cho VinFast không, thưa bà?

- Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính mà còn đảm bảo tương lai ổn định, bền vững hơn. Dự kiến, VinFast Việt Nam sẽ có lãi từ năm 2027.

Điều khách hàng quan tâm nhất là việc tái cấu trúc sẽ ảnh hưởng thế nào đến chất lượng sản phẩm, bảo hành và cam kết hậu mãi trong tương lai. VinFast trả lời sao về việc này?

- Hoàn toàn không ảnh hưởng. Các nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất cho VinFast theo các tiêu chuẩn hiện hành và VinFast vẫn có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi bán ra cho người tiêu dùng.

Toàn bộ hệ thống bán hàng, bảo hành, hậu mãi, tiêu chuẩn kỹ thuật và chăm sóc khách hàng của VinFast vẫn vận hành bình thường, và càng ngày càng được nâng cấp như quý vị đã thấy.

Bà đã nhận được phản hồi của các cổ đông Vingroup và VinFast chưa? Bà sẽ nói gì để trấn an các nhà đầu tư?

- Các cổ đông không có gì phải lo lắng, thậm chí là quá vui (cười). Vì kế hoạch tái cấu trúc cho thấy rõ nét tương lai phát triển của VinFast. Về phía Vingroup, cổ đông sẽ an tâm hơn nhiều khi Vingroup không phải gánh 50% tổng nợ của VinFast (theo tỷ lệ sở hữu) như trước nữa.

Đồng thời, VinFast sẽ tối ưu được về chi phí tài chính, chi phí khấu hao. Đúng như Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã nói trong đại hội cổ đông trước đây "Trong tương lai VinFast không phải là nơi tiêu tiền của của Vingroup mà sẽ là một tài sản mang lại giá trị to lớn cho Vingroup".

Xin cảm ơn bà!