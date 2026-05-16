Suzuki Fronx giảm gần 100 triệu tại đại lý, giá khởi điểm rẻ nhất phân khúc

Suzuki Fronx được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong hình là phiên bản GL tiêu chuẩn (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Ra mắt Việt Nam với tham vọng khuấy đảo phân khúc SUV hạng A, nhưng Suzuki Fronx có doanh số chưa đạt kỳ vọng của nhà phân phối. Trong những tháng gần đây, sản phẩm này liên tục có ưu đãi giảm giá, nhưng chưa bao giờ lớn như thời điểm hiện tại.

Trong tháng 5, những chiếc Suzuki Fronx được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025) được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng gói bảo dưỡng xe từ 1,5-6,5 năm tùy phiên bản.

Ưu đãi này có thể quy đổi thành mức giảm tiền mặt tại đại lý, giá trị dao động 45-80 triệu đồng.

Tuy nhiên, một showroom tại miền Nam đang giảm thêm 10 triệu đồng cho khách mua Fronx tiêu chuẩn VIN 2025 (phiên bản GL), tức giảm tổng cộng 90 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế hạ từ 520 triệu xuống 430 triệu đồng.

Mức giá này hiện thấp nhất trong phân khúc, dễ tiếp cận hơn Toyota Raize (510 triệu đồng) và Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng). Tuy nhiên, xe VIN 2025 dễ mất giá hơn xe VIN 2026 khi bán lại, đây là yếu tố người dùng cần cân nhắc.

Với hai phiên bản GLX và GLX Plus cao cấp hơn, xe VIN 2025 được giảm 45-70 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 529-604 triệu đồng, thay vì 599-649 triệu đồng.

Nội thất của Suzuki Fronx tiêu chuẩn (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Về trang bị, Suzuki Fronx nổi bật hơn các đối thủ với hệ thống an toàn chủ động. Tuy nhiên, gói công nghệ này chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất (GLX Plus) giá 649 triệu đồng, cao nhất phân khúc SUV hạng A.

Đồng thời, mức giá này đã vượt qua giá khởi điểm của nhiều mẫu SUV hạng B trên thị trường, như Mitsubishi Xforce (từ 605 triệu đồng) hay Hyundai Creta (từ 599 triệu đồng). Nếu đặt những sản phẩm này lên bàn cân với Fronx, người dùng có xu hướng đánh đổi hàm lượng trang bị để lấy không gian rộng rãi hơn.

Ngoài ra, mạng lưới showroom có độ phủ chưa lớn cũng là một trong những rào cản chính, hạn chế người dùng tiếp cận sản phẩm của thương hiệu này. Phần đông khách hàng vẫn có xu hướng tìm mua xe tại đại lý gần nhà để thuận tiện cho quá trình bảo dưỡng và sửa chữa hậu mãi.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Suzuki Fronx đạt doanh số 365 xe, thấp nhất phân khúc SUV hạng A. Ở nhóm xe này, người dùng vẫn có xu hướng lựa chọn Kia Sonet nếu không muốn mua xe thuần điện như VinFast VF 5, do mẫu xe Hàn Quốc sở hữu nhiều tùy chọn phiên bản cùng hàm lượng trang bị tiện nghi tốt.