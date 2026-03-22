Volvo XC90 phiên bản nâng cấp ra mắt khách Việt, giá 3,289 tỷ đồng

Ở bản nâng cấp này, XC90 có thiết kế hiện đại hơn và mang hơi thở đồng điệu với dải sản phẩm thuần điện thế hệ mới của Volvo.

XC90 2026 được nâng cấp toàn diện về công nghệ và ngôn ngữ thiết kế (Ảnh: Volvo Car Việt Nam).

Thay đổi ấn tượng nhất tập trung ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt đan chéo là thiết kế mới, kết hợp cùng nắp ca-pô dập nổi và cản trước có tạo hình mới.

Cụm đèn pha “búa Thor” trứ danh giờ đây thanh mảnh hơn, với dải đèn kéo dài chạm tới khung viền lưới tản nhiệt, sử dụng công nghệ Matrix LED thế hệ mới giúp tăng khả năng quan sát.

Cụm đèn trước thích ứng chủ động (Active High Beam - AHB) không gây chói mắt các phương tiện ngược chiều và phía trước, nhưng vẫn đảm bảo cường độ chiếu sáng tối đa cho người lái.

Ở phía sau, cụm đèn hậu dọc đặc trưng được nâng cấp với các chi tiết chrome tối màu, làm nổi bật dải LED.

Bộ mâm 21 inch có bề mặt hợp kim sáng bóng, tạo nên sự tương phản giữa nhôm phay xước và sơn đen cao cấp (Ảnh: Volvo Car Việt Nam).

Hệ thống treo khí nén tự động kết hợp cùng khung gầm chủ động sẽ giám sát mặt đường và hành vi lái với tần suất 500 lần/giây, cho phép tùy chỉnh độ cao thân xe, hạ thấp 20mm để tối ưu khí động học hoặc nâng cao 40mm khi đi đường xấu.

Khoang nội thất 7 chỗ ngồi có tông màu đen chủ đạo, kết hợp cùng trần xe màu trắng tạo sự tương phản. Ghế ngồi được bọc da Nappa, có tính năng thông gió, trong khi bề mặt táp-lô và cánh cửa sử dụng vải thân thiện với môi trường, kết hợp với các chi tiết mạ chrome và đường vân gỗ tần bì tự nhiên.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm: hệ thống giá để ly 2+1 nằm bên dưới nắp trượt gỗ tự nhiên, khay sạc không dây, cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa - công suất 1.410W, điều hòa tự động 4 vùng.

Việc bổ sung vật liệu hấp thụ âm thanh dọc theo các vách ngăn và trụ xe giúp mang lại một không gian tĩnh cho người dùng xe XC90.

Thiết kế nội thất của XC90 2026 vẫn mang phong cách Bắc Âu đặc trưng (Ảnh: Volvo Car Việt Nam).

Trung tâm nội thất là màn hình trung tâm kích thước 11,2 inch nằm dọc, có độ phân giải cao (1.152 x 1.536 pixel), cùng lớp phủ chống chói LFC.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch phía sau vô lăng có hai chế độ hiển thị: Calm Mode - tối giản thông tin với chỉ số tốc độ và vòng tua, và Navigation Mode - hiển thị trải rộng bản đồ điều hướng chi tiết, hỗ trợ nắm bắt lộ trình và tình trạng giao thông một cách chủ động.

Hệ thống Camera 360 độ cũng được nâng cấp với giao diện chia đôi, trình chiếu đồng thời góc nhìn toàn cảnh 360 độ và góc 180 độ từ phía trước hoặc sau.

XC90 phiên bản nâng cấp có 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất, với điểm nhấn là bạc Aurora (Ảnh: Volvo Car Việt Nam).

Phiên bản XC90 Ultra sở hữu động cơ B5 2.0L tăng áp kết hợp công nghệ mild-hybrid sử dụng bộ pin lithium-ion 48V. Cấu hình này mang đến cho chiếc SUV 7 chỗ cao cấp công suất tối đa 249 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm.

Volvo XC90 2026 được bán tại Việt Nam với duy nhất phiên bản Ultra B5, có giá 3,289 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 4-4,37 tỷ đồng của phiên bản trước đó, đi kèm mức công suất cũng thấp hơn.

Đáng chú ý, mức giá mới của XC90 thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV 7 chỗ hạng sang tại thị trường Việt Nam như Lexus RX (từ 3,35 tỷ đồng), Audi Q7 (từ 3,8 tỷ đồng), BMW X5 (từ 4,16 tỷ đồng), và Mercedes-Benz GLE (từ 4,669 tỷ đồng).